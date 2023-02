Cuando Hugo Chávez propuso a las juntas comunales crear “mesas técnicas de telecomunicaciones”. ¿Parecido a Petro?

El presidente Gustavo Petro desató la polémica en las últimas horas al proponer que sean las juntas de acción comunal y no “empresas como Claro y Movistar” las que instalen fibra óptica en las comunidades para brindar servicio de internet.

“Estamos acostumbrados a que es Claro o Movistar o no sé qué. ¿Por qué no la puede poner la acción comunal? ¿Por qué la juventud no puede impulsar la necesidad de conectividad?”, manifestó el mandatario.

Además, el presidente recordó a quienes ofrecían el servicio de televisión parabólica en los barrios, quienes –con una antena y cables– ofrecían señal informal, tomándola de forma no regulada de satélites de otros países.

“¿Por qué no podemos organizar las comunidades de conectividad en cada barrio en las regiones donde no llegan ni Claro ni Movistar? Brindar nosotros mismos el servicio de telecomunicaciones e incluso no solo para ver qué nos muestran aquí, sino para que los jóvenes y las jóvenes del barrio hagan el arte y lo transmitan”, explicó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro propuso que las juntas de acción comunal provean el servicio de internet. - Foto: Getty Images

Como era de esperarse, la propuesta generó duras críticas, pues la instalación de fibra óptica e internet es un servicio que requiere algún grado de especialización para tender estas redes.

No obstante, uno de los hechos más llamativos es cuando recordaron desde las redes que una propuesta aparentemente similar la había lanzado en su momento el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.

“Invito a las comunidades, allá a los consejos comunales, a que organicen ahora por todas partes las mesas técnicas de telecomunicaciones”, dijo en su momento Chávez durante una de sus intervenciones.

La versión chavista de las juntas de acción comunal manejando la conexión de internet. Un fracaso rotundo, por supuesto, que ahora quieren implantar aquí. pic.twitter.com/9h2k9uYFg2 — Luis G Velez (@lgvelezc) February 17, 2023

Esta no es la primera vez que hacen algún comparativo entre políticas de Petro y de Chávez.

Hugo Chávez fue objeto de amores y odios en Venezuela. - Foto: Getty Images

Hace pocas horas, el exvicepresidente Francisco Santos también lanzó una controversial comparación entre Petro y el expresidente Hugo Chávez, quien también en su momento impulsó una ley en Venezuela para hacer un revolcón en el sistema de salud, tal como lo está haciendo actualmente el Gobierno colombiano.

Para hacer este paralelo, Santos publicó un video en su cuenta de Twitter en el que Chávez les anuncia a los venezolanos: “Esa nueva ley ordena, manda, la creación de un Sistema Público Nacional de Salud, se acabó la idea esa de la privatización, ya no existe, Venezuela tendrá un sistema público nacional”.

Según el exvicepresidente, esa ley de Chávez sería similar a lo que está tratando de impulsar el presidente Petro en Colombia.

“¿Les suena? Miren cómo está hoy el sistema de salud de Venezuela. Para allá vamos si el Congreso se entrega. Crear la bancada de defensa de la salud es fundamental. Conservadores, verdes, liberales, La U, Cambio Radical y CD, la responsabilidad es de ustedes. De todos”, indicó Santos.

Otra de las que hizo esta comparación fue la senadora María Fernanda Cabal, tras conocerse un convenio entre la Presidencia y el Sistema de Medios Públicos (RTVC), para realizar varias piezas audiovisuales para el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, por más de 5.600 millones de pesos, con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2023.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. - Foto: juan carlos sierra-semana

Mediante su cuenta personal de Twitter, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal no dejó pasar por alto este anuncio y aseguró que el jefe de Estado cordobés está siguiendo los mismos pasos de Hugo Chávez, al que calificó de su mentor.

“Petro, al mejor estilo del dictador caribeño Chávez, su mentor, busca tener su propio Aló Presidente”, fue el mensaje que escribió la congresista vallecaucana para acompañar la publicación, que recibió cientos de comentarios.