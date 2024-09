Dagoberto Quiroga denuncia presiones para sacarlo de la SuperServicios: “Puede haber intereses económicos y políticos”

SEMANA: ¿Por qué se dice que usted saldrá de la Superintendencia de Servicios Públicos?

Dagoberto Quiroga (D.Q.): Debe ser por eso. De pronto... No sé si el presidente le ha expresado a alguien que de manera inminente voy a salir. Yo le presenté en enero mi renuncia porque ya tenía más de un año. Ahora, al cumplir dos años, volví a presentársela. No es una renuncia irrevocable. Simplemente le manifiesto al presidente que pongo a su disposición la continuidad en el cargo, para cuando él lo estime conveniente. Es una renuncia que le pongo en un WhatsApp que tenemos entre los dos.

Seguramente, si él no se ha pronunciado, es porque lo estará pensando y está a punto de tomar decisiones. Pero el presidente no se ha pronunciado.

SEMANA: ¿Por qué esta vez la opinión pública conoció su renuncia?

D.Q.: Pienso que a alguien le comentó que yo había renunciado y ese alguien filtró la noticia. Empezó a regarse ese mundo de especulaciones que vienen. A veces pienso que ese alguien no tuvo cuidado de expresar. Por eso se dan tantas especulaciones. A veces me pongo a pensar si será parte de una presión que se está haciendo al presidente de la República para que me acepte la renuncia. Están sacando un poco de especulaciones con ocasión de unas reuniones que he tenido con empresas de servicios públicos o por la intervención en Air-e. Ha habido una serie de acusaciones que considero que son infundadas. Pueden tener como motivo presionar al presidente por intereses de que yo esté fuera de la Superintendencia.

SEMANA: Se rumora que podría haber cierto rechazo de un grupo de Presidencia contra los exmiembros del M-19. ¿Cree que puede ser cierto?

D.Q.: Realmente, cuando voy a Presidencia de la República, solo me reúno con el presidente, junto a los ministros y personas que él convoque. Con nadie más. No conozco si hay grupos que estén en desacuerdo con nosotros. No sé si hay intereses económicos o empresariales para que salga de la Superintendencia. Solo presto mis servicios, sin pensar en el qué dirán. Sigo mi curso, actúo con transparencia. Si alguien considera que me salgo de los parámetros de la ética, para eso están los organismos de control.

SEMANA: ¿Y quién tiene intereses en que usted salga de la Superintendencia?

D.Q.: Puede que haya intereses, de pronto, de algunos empresarios, personas o políticos para que salga de la Superintendencia. Pero el presidente no ha hecho un solo pronunciamiento. En enero no dijo nada y entendí que no quería que me fuera. Ahora se la volví a pasar, a los dos años en el cargo, pero no ha dicho nada, ni siquiera conmigo.

SEMANA: