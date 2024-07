Daniel Quintero pide que Fiscalía investigue a Fico Gutiérrez por supuesto aumento en precio de lotes “hasta en 100 veces su valor real”

🚨Urgente | Cartel de los Lotes | He interpuesto denuncia penal para que se investigue al Alcalde Federico Gutiérrez y sus funcionarios por lo que he denominado como ‘El Cartel de los Lotes’. ‘El Cartel de los Lotes’ consistió en el aumento del valor de lotes privados por parte… pic.twitter.com/DmENBwUKf5

Y agregó que el decreto en el que se fundamentó el “negocio jurídico” no estaba vigente al momento de la suscripción del contrato mediante escritura pública: “Esta acción omitió aplicar las normas vigentes y vulneró los requisitos exigidos por la ley que lo regían”.

“El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que habían adquirido el predio por 2.700 millones, incurriendo en falsedad, intentando simular algo que no obedecía a la realidad, ya que con esto lograba de forma ilícita que no ingresaran obligaciones urbanísticas por un valor aproximado de 48 mil millones al fondo estatal, sino que por el contrario llevaba a los constructores a que desviarían los recursos públicos consecuencia de las obligaciones urbanísticas exigibles, no consignándolos a la arcas el distrito sino a cuentas de privados”, indicó Quintero en su denuncia.