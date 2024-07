Daniel Quintero explica que es “imposible” que Nicolás Maduro logre esconder el robo de elecciones en Venezuela: “Ya se cayó”

“El sistema electoral venezolano tiene un problema para Maduro y es que en Venezuela cualquier persona puede ser testigo. No es como en Colombia, que se necesita tener escarapela e inscribirse previamente. Basta que la persona se presente cuando se cierran las votaciones y puede ingresar. No solo puede ingresar, sino que cada testigo recibe un acta firmada, que sería como el E-14 en Colombia”, explicó Quintero.

“El control pleno lo tiene la Registraduría. Adicionalmente, como dije, ese voto es impreso, entonces no hay forma de que lo anulen tampoco. No hay votos nulos, no hay votos no marcados. Cada voto representa una intención”, expresó.