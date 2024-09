Desde la Nacional, Pizarro cuestionó que el Congreso negara monto del Presupuesto 2025: “Le tocó al presidente sacarlo por decreto”

“ No votaron en contra del presupuesto del presidente Gustavo Petro ni del gobierno del cambio. Votaron en contra del presupuesto de todos los colombianos. Al presidente le tocará sacar un presupuesto por decreto, porque en el Congreso de la República no fuimos capaces de dar las discusiones”, señaló la senadora.

“Estamos hablando de la jurisdicción agraria, lo que sucede con el presupuesto, la ley de financiamiento, evidentemente la reforma a la salud, la reforma laboral y yo creería, aunque todavía no se ha presentado, tenemos que ver si se presenta ahora o más adelante la reforma a los servicios públicos”, indicó.

Caos en la salud: la intervención del Gobierno a las EPS no funcionó. Las quejas se dispararon y las pérdidas económicas van en aumento

“Esperamos, como lo anunció el ministro Cristo, que se hayan dado las mesas internas de diálogo con las fuerzas políticas, pero en todo caso yo creo que los colombianos, y si ustedes miran las encuestas, la mayor preocupación está precisamente en el acceso a los servicios de salud , a pesar de que se dice que tenemos uno de los mejores servicios de salud del continente, porque sería erróneo hablar de la mejor salud del mundo, porque tenemos un muy buen sistema de salud, hay que reconocer que tenemos un sistema de salud mucho mejor del que tienen en otros países, pero los colombianos no tenemos por qué, vamos a decirlo de alguna manera, conformarnos con migajas. Lo que necesitamos es un mejor sistema de salud, el más robusto posible que le brinde una atención oportuna a todos los colombianos ”, acotó Pizarro.

Y puntualizó: “Esto quiere decir que no sea un modelo de salud solamente centralizado, sino que sea un modelo de salud que permita recuperar la red pública de hospitales y de clínicas, que sea un modelo de salud que no se centre solo en las capitales y que pueda ir más allá a lo regional, donde todavía existe una deuda, que sea capaz de recuperar los centros de salud que están abandonados en casi todo el territorio nacional y finalmente un sistema de salud preventivo, para que no tengamos que gastar la cantidad de recursos que se gastan en enfermedades que podrían ser prevenibles”.