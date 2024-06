Desmienten versión de Petro que apunta a que presidenta electa de México apoyó al M-19: “Es fake news”, dijo Evert Bustamante

El presidente Gustavo Petro no ocultó su emoción tras conocer el triunfo en las elecciones de México, donde ganó en las urnas este fin de semana Claudia Sheinbaum. Desde sus redes sociales, el líder del Pacto Histórico escribió que “México eligió a una progresista como la primera presidenta de su historia. Es un triunfo para el pueblo mexicano y para su democracia”.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO - 25 DE NOVIEMBRE: La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (L), camina junto al presidente colombiano Gustavo Petro, antes de la ceremonia en la que Petro fue nombrado Invitado Distinguido de la Ciudad de México, en Ciudad de México, México, el 25 de noviembre de 2022. ( Foto de Daniel Cárdenas/Agencia Anadolu vía Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

SEMANA habló con Everth Bustamante, el dirigente político que se ocupó durante muchos años de las relaciones internacionales del M-19. “Yo fui responsable del trabajo internacional, pero la verdad no tengo registro alguno sobre esa aseveración del presidente”, dijo.

Además, según Bustamante, para la época, la edad de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, “era de alrededor 22, 23 años, seguramente estaba en la universidad, pero no hay registro de una actividad de apoyo del M-19″.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Como si fuera poco, el exlíder de ese grupo armado recordó que la organización no tuvo actividades clandestinas en México.

“Todo lo contrario, era una representación legalmente reconocida por los gobiernos mexicanos que facilitaba la comunicación con los gobiernos colombianos de esos años. Creo que no corresponde a la verdad que se hubiera apoyado actividades clandestinas del M-19. Nunca las tuvo esa guerrilla con México ni con ningún otro país con el que se tuviera alguna relación oficial”, enfatizó.

Dijo que ha conversado con todas las personas vivas que tuvieron alguna responsabilidad en la relación oficial del M-19 con México y no le dan razón de la hoy presidenta electa.

Recordemos que Carlos Alonso Lucio, quien hizo parte de ese grupo armado, dijo que Gustavo Petro no jugó un papel importante al interior del M-19. Es más, no lo asocia con un guerrillero que haya tenido mando o protagonizado alguna acción armada.

El propio Bustamante le contó en su momento a SEMANA lo que considera fue la verdadera participación del presidente en ese grupo armado: “En 1978, cuando se produjo el robo de las armas del Cantón Norte, Petro era un joven estudiante que se vinculó a un pequeño grupo de apoyo. No era militante, sí simpatizante. Después de ese hecho muy difícil, en el que casi se acaba el M-19, perdí contacto con la estructura de base, pero me enteré de que en 1981 no siguió en la militancia, sino que se hizo personero y luego concejal. En 1985 promovió la toma de un predio de Zipaquirá, el barrio Bolívar 83, y en una reunión la Policía allanó el sitio y encontró un arma muy vieja, sin salvoconducto. Le preguntaron y él respondió que era de él. Lo condenaron a 16 o 17 meses de cárcel por porte ilegal de armas. Es decir, su participación en el M-19 hasta la firma de los acuerdos de paz fue anodina, muy desconocida, totalmente secundaria”.