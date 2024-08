Diálogos del ELN y la Segunda Marquetalia, en riesgo tras inestabilidad de Nicolás Maduro y el “robo” de elecciones en Venezuela

Venezuela es el país líder de los garantes de paz con las negociaciones que adelantan delegados de la Casa de Nariño con el ELN y la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez. Y Maduro históricamente ha demostrado que es el único líder político capaz de sentar a ambos grupos guerrilleros cada vez que exponen su rebeldía sobre las mesas de diálogo. Las disidencias de las Farc al mando de Calarcá Córdoba e Iván Mordisco no operan en el vecindario.

Cuando un país es garante en un proceso de paz lo primero que tiene que hacer es estabilizarse para poder ofrecer garantías y hoy el régimen de Nicolás Maduro no está seguro en el Palacio de Miraflores. La oposición, enfurecida, sigue en las calles, cada día aumenta el número de fallecidos, heridos, capturados, además de voces internacionales que desconocen los resultados con los que Maduro quiere sostenerse en el poder hasta 2030.

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, no dudó en reconocer que es “absolutamente preocupante” lo que ocurre en Venezuela para la paz total. “La inestabilidad en la que se encuentra el Gobierno genera dificultad”, anotó el líder negociador.

Hoy, con el escenario de incertidumbre, Maduro no tendrá tiempo para lanzarle el salvavidas a Petro con el ELN y la Segunda Marquetalia que se mueven a sus anchas en Venezuela. Además, el general Carlos Eduardo Martínez, embajador de Caracas en Colombia y ficha clave en la mesa de Maduro, tendrá poco campo de maniobra. En ese orden de ideas, el presidente colombiano tendrá que arreglárselas como pueda para mantener sentados a los jefes guerrilleros.

El senador y exjefe negociador de paz con las Farc, Humberto de la Calle, le dijo a SEMANA que, tras los ruidos de fraude electoral, Venezuela no puede ser país garante del proceso. “Es inviable no solo por la situación física, no es el momento para que una delegación oficial de Colombia vaya a discutir los problemas de la paz con el ELN en territorio venezolano”, afirmó.