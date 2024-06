Director de UNGRD, Carlos Carrillo, notificó al alcalde de Uribia que no desembolsará 231.000 millones que acordó con Olmedo López

El director de la UNGRD, Carlos Carillo, le notificó al alcalde de Uribia, Guajira, Jaime Luis Buitrago, que no desembolsará los 231.000 millones de pesos que el mandatario local acordó con el exdirector de la entidad, Olmedo López, para atender emergencias en esa región del país. La aclaración la hizo el directivo porque desde la Alcaldía se instauró una tutela en su contra donde se exige que, a través de vías judiciales, se le entreguen los dineros al municipio.

El Director explicó que ese fondo de inversión colectiva o especie de cheque fue entregado en los últimos días de la administración de Olmedo López. “ En nuestra opinión se ejecutó de manera irregular. Es un acto administrativo que no cumple con los requisitos que debió cumplir. Mucho más cuando se trata de una suma de dinero tan grande”, afirmó.

Carlos Carrillo cree que “esto es un abuso por parte del señor alcalde de Uribia, la acción de tutela busca proteger derechos fundamentales de los individuos y este, según vemos, no es el caso. Vamos a responder en derecho ese llamado que nos hace el juzgado”.

E hizo una petición: “Mi petición al alcalde es revocar ese fondo de inversión colectiva no se va a entregar, esos recursos no se van a desembolsar mientras yo esté en la UNGRD. Además, vamos a demandar nuestro propio acto administrativo. Si bien el Estado es uno, en este caso, el señor Sneyder Pinilla y Olmedo López, que hoy están sub judice, abusaron de sus facultades mientras estuvieron en esta entidad”.