Carlos Carrillo, director de la UNGRD, a declarar ante la Corte Suprema en la investigación contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle

Para este viernes a las 9 de la mañana está programada la declaración del actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación que se adelanta contra los presidentes del Senado, Iván Name; y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle por presuntamente recibir cuatro mil millones de pesos en sobornos.

Defensa de Olmedo López radicó solicitud en la Corte Suprema para que lo acepte como testigo en la investigación contra Name y Calle

“Al parecer hubo una evidente utilización política de las capacidades de la unidad en las elecciones pasadas y ni siquiera el señor Olmedo hacía campaña, no solo por los candidatos de su propio partido político, sino por distintos candidatos y yo creo que esto nos lleva a pensar que aquí toda la clase política colombiana está inmiscuida en este escándalo, y cuando digo toda la clase política no me refiero a los individuos, sino a todas las tendencias ideológicas”, manifestó Carrillo.