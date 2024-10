Directora de la Uaesp responde en SEMANA a críticas por las basuras en Bogotá: “es un tema de cultura y servicios complementarios”

SEMANA: ¿Qué está pasando con la recolección de basuras en Bogotá?, ¿por qué es común encontrar reguero de residuos en varios puntos críticos de la ciudad?

Consuelo Ordóñez (C.O.): En general esos regueros de residuos ordinarios expuestos en el espacio público se generan fundamentalmente por personas ajenas o terceros que llegan a afectar tanto la bolsa que dispone el usuario en el espacio público, como algún tipo de contenedor o de amueblamiento urbano dispuesto para ello. La mayoría de los usuarios del servicio de aseo tienen en cuenta frecuencias y horarios y sacan los residuos de manera oportuna, pero actores externos se presentan donde están ubicados los materiales de desecho y hacen extracción bien sea en busca de alimento, o en busca de materiales reciclables. O incluso, los animales también hacen procesos de deterioro de la bolsa y eso es lo que genera regularmente la cantidad de regueros de esos residuos ordinarios que vemos en el espacio público.

Obviamente los operadores deben cumplir con una frecuencia y un horario de recolección y que cualquier afectación en la prestación del servicio que implique demoras superiores a las permitidas en la norma, pues debería ser objeto de una sanción. Pero lo que en general se ha encontrado es que si bien a veces se generan algunas demoras, en la mayoría de los casos esas demoras están previstas en el marco de la regulación que les da una flexibilidad de tres horas para poder presentarse al sitio de prestación del servicio. Por consiguiente, los operadores cumplen el horario y la frecuencia en general. Sin embargo, sí hay una situación muy complicada con esos terceros que afectan la bolsa o el contenedor.

Directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez | Foto: UAESP

SEMANA: Esos terceros que usted menciona, ¿son las personas que se dedican al reciclaje?

C.O.: Pueden serlo, sí. Aunque también vemos muchos recicladores de oficio que hacen la selección dentro de la bolsa y vuelven y cierran la bolsa y la dejan en perfecto estado. Pero hay otros que no lo hacen necesariamente. Ahora bien, en algunas oportunidades a los que también hemos identificado son a los habitantes de calle.

SEMANA: ¿Cuáles son los puntos críticos de disposición de residuos en Bogotá?

C.O.: Hay más de 670 puntos identificados en Bogotá, que no son estrictamente puntos críticos de los que mencioné anteriormente. Es decir, no son solo puntos críticos del reguero de basuras, sino también el punto en donde, por ejemplo, hacen mala disposición de escombros, o de electrodomésticos en mal estado, o colchones viejos.

SEMANA: ¿En qué zonas están ubicados principalmente esos puntos críticos?

C.O.: Están distribuidos en todas las localidades. Y a pesar de que recogemos y recogemos, y volvemos a pasar y volvemos a recoger, al poco tiempo hay una cantidad de materiales en ese sitio. Aplica perfectamente la teoría de las ventanas rotas. Cuando hay una bolsa, alguien llega y pone otra y se forma una acumulación. Entonces es como un cúmulo de situaciones que tienen que ver con el usuario, que tienen que ver con los operadores, pero que también tiene que ver con terceros que hacen una afectación de los elementos de prestación del servicio.

SEMANA: Pero, principalmente podría ser un tema de cultura ciudadana...

C.O.: Sí, es un tema también de cultura ciudadana, pero también de servicios complementarios. Porque las personas pueden estar en su casa y generar ese residuo, pero alguien tiene que ofrecer una alternativa para la buena disposición de esos residuos.

SEMANA: ¿Qué alternativas se ofrecen para la disposición de esos residuos?

C.O.: Hay varias alternativas que o las personas desconocen o no están dispuestas a pagar por ellas. En la mayoría de los casos, estos residuos que se consideran especiales, residuos que por su composición, por su volumen, por su tamaño, por su naturaleza, recogidos en el servicio ordinario, deben ser gestionados por quien lo genera. Entonces hay una línea, que es la línea 110, a donde la persona puede llamar para que vayan a recoger ese residuo especial.

Ese servicio cuesta, tiene una tarifa, pero no todo el mundo está dispuesto a pagarla. Entonces ahí es donde se genera el problema, porque llaman a la línea 110, van y hacen la visita y les dicen: ese servicio tiene un valor de 250 mil pesos, por poner un valor, pero los generadores de esos residuos prefieren pagarle $20 mil o menos al señor de la carreta para que recoja los escombros o residuos especiales y los dispongan en puntos críticos. Y ahí es cuando se empieza a generar un sitio de acopio clandestino.

Directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez (derecha), y subdirectora, Dolly Arias (izquierda) | Foto: SEMANA

SEMANA: Pero se pueden imponer sanciones y comparendos a quienes hagan esa mala disposición de residuos...

C.O.: Sí, pero es policivo. Entonces quien tiene las funciones policivas no es el prestador del servicio ni nosotros como garantes de la prestación. Entonces ahí necesitamos a las alcaldías locales que tienen la función policiva y de hecho a la misma Policía que puede hacer los comparendos. En el caso de que sean vehículos, por ejemplo, la idea es que la Secretaría de Movilidad pudiese hacer algún tipo de comparendo. Pero como en su mayoría se trata de arrojo clandestino, siempre se busca la forma de hacerlo cuando no haya gente alrededor o en un sitio que esté escondido. Por eso utilizan mucho los canales de agua.

SEMANA: ¿Y no podría haber seguimiento por medio de las cámaras de videovigilancia?

C.O.: Claro, eso lo hemos pedido con el C4, pero no es tan fácil.

SEMANA: ¿Por qué?

C.O.: Porque no se puede identificar una placa o no hay forma de hacerle seguimiento a algún vehículo, por ejemplo, porque esas carretas no tienen placa. Lo que estamos haciendo es un diseño para ubicar cámaras en los sitios en donde sabemos que llegan esos residuos. Pero claro, ahí se va a poder identificar el momento en el que se vierte el residuo, pero no el generador.

SEMANA: ¿Qué se está haciendo desde la UAESP para contrarrestar toda esta problemática?

C.O.: Para la disposición de escombros o residuos especiales, si las personas llaman a la línea 110, estamos ofreciendo que el primer metro cúbico de residuos es gratis. Es decir, nadie le va a cobrar ese primer metro cúbico. Si sube de esa medida, sí tienen que pagar. Entonces, ese es un primer gran acuerdo que se hizo con los operadores.

SEMANA: ¿En cuánto oscilan esos precios?

C.O.: Depende del sitio, depende de la composición. Eso es libre entre el operador y el generador. Eso no está regulado por ninguna tarifa.

SEMANA: Es decir, que cada operador maneja un precio diferente...

C.O.: Sí, exactamente. Y de acuerdo a las condiciones también, porque si son vidrios, eso tiene un manejo distinto. El vidrio plano no tiene mucha opción de reciclarse. Eso es supremamente complicado de manejar, tiene unos riesgos operacionales, etc. Pero si es solamente escombro, pues tiene otro tipo de tratamiento. Generalmente hay maderas, escombros, tejas, y materiales de distintas características cuando se hace una remodelación.

SEMANA: Además del primer metro cúbico de residuos gratis, ¿en qué otras acciones está trabajando la UAESP?

C.O.: También hemos establecido los Ecopuntos. Los cuales son informados en la página de cada uno de los operadores y de la UAESP, además de las redes sociales. Informamos dónde vamos a instalar cada día, en cada localidad, una caja de recepción de esos materiales. Son cajas grandes en donde el usuario puede ir y llevar allá los materiales de desecho, de estos residuos especiales que se generan en su casa.

SEMANA: ¿Utilizar los Ecopuntos tiene algún costo?

C.O.: No. Eso lo pagamos nosotros, lo paga el Distrito.

SEMANA: ¿Esos Ecopuntos están instalados permanentemente o son ocasionales?

C.O.: No, se rotan por toda la localidad. Son Ecopuntos móviles. Pero sí vamos a tener Ecopuntos fijos. Ya estamos firmando un convenio con RenoBo y con el Dadeb. En espacios que tiene el Dadeb disponibles, RenoBo diseñó los Ecopuntos fijos y nosotros vamos a financiar su construcción, de manera que podamos garantizarle a las personas por localidad, al menos un sitio a donde poder llevar esos materiales también sin costo y que no nos los boten en el espacio público.

SEMANA: . ¿Cuándo se espera poder tener esos Ecopuntos fijos?

C.O.: La armonización presupuestal fue en julio, en agosto el diseño, en septiembre el convenio, y esperamos firmarlo este mes de octubre para empezar la construcción de los primeros tres ecopuntos, que va a ser como el piloto. La idea que tenemos en esos ecopuntos es que haya cajas de recolección de materiales y espacios también, no necesariamente tienen que ser cajas porque, por ejemplo, se puede tener un espacio para electrodomésticos, un espacio para llantas, un espacio para otros materiales, no solamente escombros y maderas.

SEMANA: ¿En dónde estarán ubicados esos primeros ecopuntos fijos?

C.O.: En este momento estamos mirando uno en la avenida 68 con 72, otro en San Cristóbal y otro en Puente Aranda.

Ahora, además de firmar el convenio de los ecopuntos, también vamos a firmar otros contratos con los operadores para una estrategia que se llama Casa Regueros, que consiste en tener unos vehículos pequeños que puedan estar recorriendo esos espacios que hemos identificado como los sitios en donde llegan estos terceros y esculcan la bolsa y hacen el reguero y dejan el desorden ahí. El objetivo es que esos vehículos recojan rápidamente, para no tener que esperar a que venga la ruta de recolección.

Nuevo esquema de aseo en Bogotá

SEMANA: ¿En qué consiste el nuevo esquema de aseo en Bogotá? ¿Cuáles van a ser esos principales cambios?

C.O.: Inicialmente, vamos a mantener las áreas de servicio exclusivo con una distribución distinta a la que tenemos hoy. Porque hoy tenemos dos áreas de servicio exclusivo demasiado grandes que son operativamente muy complejas. Entonces hicimos una distribución diferente. Segundo, estamos previendo que como criterio de calidad nos den más servicio para los usuarios y no plata, queremos que nos den servicio. Y en tercer lugar, queremos a través de la recolección ordinaria, iniciar los procesos de economía circular y prever servicios de manejo sostenible. Rutas exclusivas de orgánicos, sistemas de tratamiento de residuos orgánicos que son el 50 % o más de los materiales que producimos en Bogotá.

La directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez, radicó ante la CRA nuevo esquema de aseo para Bogotá | Foto: UAESP

SEMANA: ¿Cuáles son esas dos zonas que se van a replantear?

C.O.: No lo puedo decir aún. Si la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico aprueba el esquema, que tiene que demostrar dos cosas esencialmente: que la cobertura y calidad va a proteger la ampliación de cobertura y el mantenimiento del servicio a usuarios de menores ingresos. Esa es la primera cosa que tengo que demostrar y que estoy demostrando en el documento. Pero la segunda, que hay suficiencia financiera para que al distribuir la ciudad diferente, podamos entonces tener operadores que cumplan con todas las especificaciones del servicio regulado y de calidad, pero que sea viable económicamente. Porque la estructura tarifaria sí está definida por la Nación. Entonces yo no puedo contar nada que vaya a afectar la futura licitación.