Concejales de Bogotá advierten ‘jugadita’ de la Uaesp para evadir control político sobre cementerios distritales

Para este viernes, 4 de octubre, estaba previsto un debate de control político en el Concejo de Bogotá contra la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Consuelo Ordóñez, citado por los concejales Oscar Ramírez Vahos y Daniel Briceño, del Centro Democrático.

Además, aprovechando la presencia de la funcionaria, otros concejales de otras bancadas aprovecharon para incluir otros asuntos relacionados con la entidad para conocer diferentes procesos que se adelantan.

La idea era que el cabildo discutiera sobre el tema de los cementerios en Bogotá y las polémicas que se han generado en las últimas semanas. Sin embargo, el debate no se pudo adelantar porque, al parecer, Ordóñez tendría una recusación por los cementerios y no se pudo hacer el control político.

Esa situación generó un amplio debate en el Concejo por cuenta de que, para algunos cabildantes, una recusación en contra de la funcionaria no es excusa para evitar el control político que habitualmente se adelanta en las diferentes sesiones.

El concejal Germán García señaló que lo ocurrido jamás había sucedido en el Concejo de Bogotá y que abre la puerta a que otros funcionarios tomen el mismo camino para evadir sus responsabilidades políticas.

“Es importante saber por qué es la recusación, acá no conocemos ese escrito. Usted acá expondría temas que son de público conocimiento. Acá hay un tema político porque acá debe darse dignidad al Concejo y no está bien que se levante la sesión porque vendrán otros funcionarios para hacer exactamente lo mismo y hacer una jugadita”, dijo.

Durante la sesión, García pidió a la directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez, que diera a conocer la recusación presentada para determinar si era causa para limitar el control político.

Otros sectores políticos resaltaron que la funcionaria hizo presencia en el recinto, pero señalaron que al no poder adelantarse el control político quedan más dudas sobre lo que está pasando en Bogotá con los cementerios.

El concejal Marco Fidel Acosta señaló que todo fue una excusa para evadir las preguntas de los cabildantes y que la funcionaria también perdió la oportunidad de explicar todo lo que está pasando con los cementerios.

“Debe haber claridad porque la confusión que hay es muy grande. La señora Ordóñez envía una comunicación diciendo que no se puede hacer el debate, hace presencia en el recinto por la citación, pero no entiendo por qué no va a responder a nuestras dudas. Dice que no puede responder porque hay una recusación, pero una cosa es la responsabilidad disciplinaria y otra la política con el Concejo. La recusación le impide actuar dentro de sus funciones, pero no es impedimento para responder al control político. Está evadiendo su responsabilidad política”, afirmó.

Consuelo Ordóñez, directora de la Uaesp. | Foto: UAESP

El concejal Rubén Torrado también expresó su preocupación porque si la directora de la Uaesp no puede actuar por la recusación en su contra, la entidad no tiene un director en este momento que pueda tomar decisiones. “Lo que está diciendo la señora Consuelo Ordóñez significa que no hay un director para resolver el tema de los cementerios porque por esa recusación, según ella, no puede actuar”.

El concejal Daniel Briceño señaló que era lamentable lo sucedido y le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán dialogar con sus funcionarios porque los debates son para que los habitantes de la capital conozcan de fondo lo que están haciendo las entidades.

“Si aceptamos esa teoría de que puede declararse impedida para un control político, pues el día que en esta ciudad, Dios no quiera, haya un nuevo carrusel de contratación, todos los funcionarios indagados o investigados no responderán ante el Concejo. Acá es un tema político, si se acepta esto, cualquier funcionario dirá que no viene y listo. Es una burla”.

SEMANA contactó a la directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez, para conocer su versión sobre todo lo que ocurrió en el Concejo de Bogotá y lo primero que señaló es que no está evadiendo su responsabilidad y que “la responsabilidad política no tiene tiempos”, por lo que estará presta a que se resuelva la recusación para atender los llamados de los concejales. Además, fue enfática en señalar que no se trata de una ‘jugadita’ y que sencillamente es un asunto jurídico.

Aclaró que hubo una diferencia de conceptos durante la sesión y que finalmente el secretario jurídico del Concejo de Bogotá fue uno de los que conceptuó que no debía hacerse el debate de control político por existir dicha recusación.

“En ningún momento he querido evadir el control político, quiero responder a todas las preguntas que tienen los concejales. El problema es que al estar recusada por una veeduría ciudadana, no puedo hacer expresión pública en relación con el tema de los cementerios”, explicó.

En ese sentido, dijo que la Procuraduría General de la Nación será la encargada de resolver la recusación presentada por la veeduría ciudadana y que por eso pidió al Concejo aplazar el debate para las próximas semanas.

“Me presenté en el debate para atender los requerimientos, pero los abogados sugirieron no hacer referencia al tema de manera pública para evitar problemas por la recusación. Los mismos concejales no tenían claro el panorama y había diversidad de opiniones, pero cuando se resuelva todo el asunto acudiré sin problema alguno”, reiteró.

Explicó que como la recusación habla, entre otros, de un posible interés en los cementerios distritales, esa es una de las causas por las que no debe hablar públicamente sobre temas contractuales.