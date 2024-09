¿Discursos calcados? Las similitudes de los ataques a la prensa por parte de Gustavo Petro y Hugo Chávez

“Un demócrata no atacaría constantemente a las instituciones, un demócrata no se inventaría teorías de conspiración porque la entidad electoral está investigando su campaña, un demócrata no coartaría la libertad de prensa”, dijo. El fantasma de las comparaciones inició cuando Petro empezó a hablar en el país de una constituyente con un discurso calcado de Chávez para convocar al “pueblo”.

“Hemos aguantado demasiado. Algunos dueños de medios suponen que no se tomarán medidas drásticas por miedo al escándalo. Se pueden llevar una sorpresita, no se equivoquen”, decía Chávez. No obstante, sería bastante complejo repetir ese escenario en nuestro país, pero no quedan dudas de que la oratoria de Petro contra todo aquel que piense diferente, remonta a aquellas épocas donde Chávez llegó al poder disfrazado de demócrata y se convirtió en dictador. De hecho, el venezolano siempre negó que se quisiera quedar en el poder, se aferró a él y solo un cáncer lo apartó del Palacio de Miraflores.