Hablan directores de medios sobre los peligrosos ataques de Petro contra la prensa: “Es incapaz de aceptar la lupa sobre su gestión”

Gustavo Petro cambió radicalmente con la prensa. Ya no es aquel candidato amable que asistía a todos los medios de comunicación para dar a conocer su programa de gobierno y promesas de campaña. Desde su llegada a la Casa de Nariño empezó a lanzar cuestionamientos contra los comunicadores del país y únicamente le sirven aquellos que no destapan escándalos de su administración.

No hay un solo día en que Petro no use su cuenta en X para calificar de fake news cualquier información de algún medio, sea de radio, prensa o televisión. Incluso, ha dicho que “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar”.