Petro dispara para todos lados. Aquí sus 20 dardos: contra Germán Vargas y su familia, la oposición, los medios, el CNE y el Congreso

Vuelve y juega. El presidente de la República Gustavo Petro realizó una furiosa y encendida declaración al término de una agenda regional que adelantó en horas de la noche de este jueves 12 de septiembre en Caquetá.

En la extensa intervención, el mandatario colombiano, arremetió contra el Congreso por no aprobar su polémico presupuesto de 2025, lanzó agudos dardos contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y su familia, atacó otra vez a los medios e insistió en el golpe de Estado por la investigación del CNE a la financiación de su campaña presidencial.

Además, mencionó la reelección la cual está prohibida por la Constitución. Su periodo termina en 2026.

1. “Quizás sería fácil para nosotros (la reelección), viendo las encuestas, que el actual presidente fuera candidato presidencial”

“Una diferencia en la historia, ellos sí podían, para ellos sí, porque eran candidatos de la oligarquía, pero para un candidato del pueblo no. Y hemos aceptado el reto, porque no se trata de la reelección de una persona, sino de un proyecto, de la posibilidad de profundizar el ascenso del pueblo al poder, como toda democracia real demanda”.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidente Gustavo Petro

2. “Eso lo ha entendido el Congreso de la República en sus mayorías en las comisiones económicas, pero al revés”

“Porque una decisión contraria como la que se ha tomado, que nos bota un limbo jurídico bastante confuso, tengo que confesarlo, porque si el Congreso no aprobó el monto como ordena la Constitución, pues literalmente no aprueba el presupuesto y según la norma de la Constitución escrita, artículo 348, no el capricho de Petro, como dicen en la prensa, sino la orden de la Constitución, artículo 348, es que si el Congreso no aprueba el presupuesto entonces se decretará el inicialmente presentado por el gobierno”.

3. “Sí hemos ejecutado, solo que a ellos les parece que ejecutar es hacer la autopista de doble calzada que se entrega al emporio económico”

“Por fin le aclaro que hay ahí, porque no se entiende la prioridad que ha hecho este gobierno, que no es cómo llenarle la panza al que ya la tiene llena y es rico, sino cómo llevar algo para cubrir la necesidad del más humilde, del más pobre, de la más perseguida, de las juventudes populares de este país”.

Palacio de Nariño Casa de Nariño Bogota mayo 23 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

4. “Al final todos y todas somos presidentes de algo”

“somos compañeros presidentes en la vida, en un barrio, en una esquina, somos presidentes de nuestro pensamiento, porque el pensamiento libre es un pensamiento autónomo que no se deja moldear de otros. Sino que es el que se construye alrededor de la experiencia de la lucha, y entonces somos presidentes de nuestro pensamiento, somos presidentes de nuestra vida, cada uno, cada una, porque somos, como Bolívar quería, seres y espíritus libres en una patria americana hermosa como Colombia”.

5. “Hay que ver cómo se recogen los recursos para pagarle la deuda al irresponsable de Duque que la dejó”

“Claro que nuestro camino sería más fácil si dijéramos no, nosotros rechazamos esa deuda, no es legítima, porque se hizo a espaldas del pueblo, porque se hizo con sevicia y a traición”.

6. “Puñalada trapera, usamos la verdad, la franqueza, y se la contamos al pueblo, están destruyendo la financiación del programa de gobierno”

“Porque las mayorías de la comisión tercera, a pesar del voto popular y de la decisión del pueblo del 2022, quieren sabotear esa decisión. Por eso la ley de financiamiento no aparece analizada en la prensa, dijeron que no antes de leerla, antes de conocerla, venían diciendo que íbamos a ponerle impuestos al pueblo, este gobierno no aumenta los impuestos al que tiene hambre, no le pone el IVA a la sopa. Como hizo un economista bastante decadente, el señor Carrasquilla, que mientras hacía los negocios con el agua de la gente, tan esencial para la vida, le iba poniendo IVA a la sopa en medio del hambre del covid”.

Gustavo Petro Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

7. “Mañana me quieren hacer retractarme de estas palabras que pronunció hoy, pero las repetirá siempre y siempre, los dineros de la salud en Colombia, se los robaron para beneficiar ricos”

“Para armar paramilitares que asesinaban al pueblo, en vez de llevarle al pueblo la salud, el médico y la médica, le llevaron fueron los asesinos para masacrarlos con los dineros de la salud, y claro que si hubo, señor Germán Vargas Lleras, presidente aspirante eterno, director de Cambio Radical, con él he vivido cosas y incluso hasta nos hemos ayudado, cuando los que son de la violencia quieren matarnos, pero eso no significa que no diga la verdad, claro que es una falta de ética, que mientras él tenía su hermano en la junta directiva de la nueva EPS, en donde se estaban presentando robos enormes del erario público, él le indicaba a su partido de manera pública y en textos públicos, que estaban desacuerdo con la ley 100, que no quería la reforma a la salud, que ayudó a sabotear activamente, otro sabotaje más”.

“Cómo podía Vargas Lleras hablar de la salud cuando su propia familia era dirigente de las EPS, en donde se produjeron los desfalcos, claro que yo sé que eligieron como candidato a procurador, un procurador fue el que me destituyó, se han acostumbrado a pensar la procuraduría, no como la instancia de defensa de los derechos humanos de todo el pueblo, de todo el pueblo, sino que lo han vuelto una policía política desde los tiempos de Ordóñez, contra la gente que pensamos distinto y queremos cambiar a Colombia, como policía detrás de la política pública, a ver si la sabotean”.

8. “Y surgió una gran pregunta entonces, segundo punto, ¿y del Acuerdo Nacional qué?”

“Yo puse como ministro de Interior hace poquísimo tiempo al doctor Cristo, liberal, no votó por mí, bueno, al final creo. Persona de otra manera de entender las cosas, porque en una democracia, los que pensamos diferentes tenemos que entendernos, eso es una escuela, una pedagogía”.

9. “Porque entre ellos tomaban whisky, sino que hacían matar al pueblo por una bandera roja o una bandera azul, 300.000 pueblos sin que haya una condena siquiera de los que prohibieron los crímenes”

“Y que continuaron después, no los que piensan diferente deben morir, dice el César de Colombia, mataron la Unión Patriótica, aquí están los cadáveres de un movimiento que sí llegó a ser mayoría en el Caquetá, y a cuyos líderes los mataron, incluido porque es una especie de muerte el que era el representante a la Cámara de la UP que la prensa silencia el señor Márquez, hoy es el Satanás”.

10. “Ahora tenemos que recoger esos entuertos, les propusimos el diálogo, ser parte del acuerdo nacional, a ellos y a los otros y a los todos las letras de abecedario que usan”

“Ahora es EMC del señor Mordisco y al EMC del señor Calarcá y no sé cuántos EMC más, está recreando la idea de la violencia en Colombia y de que el trámite no se hace a partir de hablar entre los diferentes, acordar como habla la humanidad, sino de matarnos entre nosotros e incluso matarse entre ellos en masacres innumerables y colocar al pueblo de esclavo y obediente, olvidando que la consigna de todo revolucionario no es cómo se controla y domina al pueblo, sino cómo se hace libre al pueblo y se le obedece”.

11. “Usaron la Fiscalía para hacer el cartel de la toga, sí señores, para acabar el trabajo enorme que yo aplaudo de magistrados conservadores y liberales porque ninguno era de izquierda de la Corte Suprema de Justicia”

“Los interceptaron a todos, los persiguieron porque era peligroso lo que estaban haciendo, ni más ni menos desnudar el verdadero poder de Colombia que no es el que dice la Constitución sino el que es el que traman en los clubes sociales y en las noches cuando los narcotraficantes financian y los corruptos las campañas presidenciales de sus candidatos que vuelven presidente”.

12. “Una gobernanza mafiosa que ha depredado todas las esquinas del Estado colombiano y le ha quitado, ha expropiado el Estado de la gente común”

“Un Estado asesino de los hijos de Colombia, un Estado asesino de la gente que cultiva los alimentos, un Estado asesino de la mujer, violador de la mujer como sucedió en el estallido social, un Estado que destruye los derechos humanos y pierde por tanto su razón de ser que fue lo que hizo que millones de colombianos libres decididamente haciéndose hombres y mujeres libres decidieran en el dos mil veintidós cambiar a Colombia.

Presidente, Gustavo Petro | Foto: Presidencia de la Repùblica

13. “La respuesta que recibimos de la prensa cuando manipula la verdad y oculta los hechos que demuestran que esta campaña nunca pasó los topes”

“Porque ponen hechos que están por fuera de las fechas de inicio y determinación de la campaña electoral porque ponen facturas mal hechas que fueron denunciadas en su tiempo modo y lugar por los mismos empresarios ante la DIAN, porque se habían equivocado por ejemplo sumar los gastos de la consulta que es una fase diferente a los a los gastos de la primera vuelta y entonces en silencio los suman y los magistrados entre comillas ponentes dicen sobre pasamos los topes”.

14. “Unos allá matando jóvenes policías y jóvenes soldados porque les quedó grande la paz, les quedó grande el encontrarse con el pueblo”

“En su lucha y obedecerle prefieren los espacios del poder chiquito enano del que controla la fuerza una vereda e incluso elimina su población les quedó chiquita la paz yo les digo pónganse en grandes y abracen la paz dejen crecer un corazón y un cerebro enorme a favor del pueblo y dejen la pequeñez la perfidia el negocio el business que más capitalista que el business y que más anti revolucionario que el business vuelto política”.

15. “Me habían interceptado las comunicaciones y habían puesto los agentes del DAS a perseguir a mis niños menores de edad en su colegio sacándole fotos de las clases”

“Viendo a qué hora salía y a qué hora no entraban aún sobre esa base porque no se puede odiar si nos llena de odio el corazón no somos hombres para gobernar y no somos hombres ni mujeres para hacer la paz para hacer la paz hay que dominar la soberbia y ahora los soberbios son ellos”.

16. “Entonces sabotean la reforma laboral las mismas de la perfidia que usando el voto de los trabajadores se hicieron a elegir”

“Que una vez vueltas congresistas y vueltos congresistas traicionan el voto popular le dan la puñalada trapera e hunden las reformas que ese mismo pueblo que votó por ellos y ellas necesitan acuerdo nacional proponemos aún hoy a quienes en las montañas aún disparan ya quienes desde los bancos aún se llenan sus bolsillos de dinero sí acuerdo nacional para una Colombia mejor pero no somos bobos, si la respuesta a su acuerdo nacional, es un golpe de Estado la respuesta es una revolución en Colombia”.

17. “Ahí la puñalada trapera, la respuesta a nuestra oferta de acuerdo nacional es cómo matan al presidente o cómo lo tumban”

“Eso no va a producir sino violencia por generaciones adelante yo llamaría a Uribe y a Santos y a César Gaviria que con soberbia dice yo no entro al palacio a hablar con ese guache que no es de mi círculo, no soy de ellos y me enorgullece no ser de ellos”.

18. “Uribe díganle a su amigo Prada que lo ayudó a comprar testigos en una malapata que metió que no es nuestra culpa”

“Porque como oposición hemos sido caballeros y damas, con el uribismo jamás usamos la mentira jamás usamos la tramoya jamás usamos la puñalada trapera, cuando les mostramos sus relaciones con el paramilitarismo lo hicimos con pruebas ciertas que la justicia después demostró cuál mentira dijimos cuando afirmamos que en el gobierno había una alianza entre el narcotráfico paramilitar”.

19. “La apuñalada trapera vuelta, un proceso que termina, según ellos, con que el presidente de Colombia elegido por el pueblo se vaya del poder”

“Hoy me respondía Efraín Cepeda, no yo no, yo no sé si él o no, pero la ley de Colombia diría que si el presidente y la vicepresidenta son destituidos por la comisión de acusaciones que fueron los elegidos por el pueblo, entonces el presidente de Colombia es el presidente del Senado de la República. Y dice, oye, oiga, respétenos, eso es lo que dice la norma y eso es lo que pasaría si la apuñalada trapera se vuelve realidad. ¿Y quién eligió a Cepeda como presidente de Colombia? ¡Nadie!

20. “A pesar de la virulencia de la política con el uribismo, yo invité al presidente Uribe, expresidente Uribe, a mi oficina, que fue la oficina de él durante ocho años”