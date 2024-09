Juan Fernando Cristo dio declaración que deja mal parado al Gobierno Petro: reconoció que se presentó un presupuesto desfinanciado

“Yo creo que la ley que se presentó de financiamiento es una salida, no golpea la clase media, no golpea los sectores populares, no toca el IVA, no baja los umbrales de los declarantes de renta sobre sus ingresos, hace unas operaciones muy puntuales, por ejemplo en el IVA, a los juegos de azar a través de las plataformas digitales y otra serie de tributos, trae también beneficios que van a ayudar a fortalecer el proceso de reactivación económica”, anotó el alto funcionario del Gobierno nacional.