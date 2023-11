El congresista Víctor Salcedo dice que si hiciera parte de la Alianza Verde “no votaría ningún artículo de la reforma a la salud, porque el ministro expuso a la bancada ante la justicia”

SEMANA: Esta semana habrá una nueva prueba de fuego para la reforma a la salud. ¿Cómo ve el ambiente en el Congreso?

VÍCTOR SALCEDO: Como ha venido pasando, una coalición frágil, una oposición dando la batalla y una bancada independiente que a veces duda, en ocasiones acompaña al Gobierno. Y otros que seguimos pensando que no se puede acompañar a la reforma a la salud en circunstancias como las plantea el Gobierno que es imponiéndola.

SEMANA: ¿ Están garantizados los votos para seguir estudiando la reforma?

V.S.: Eso pensaba el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y todo el gobierno este jueves 23 de noviembre. Estaban con la certeza de que tenían los votos y miren lo que pasó. Vamos a ver, ya llegará ese día para que chupemos paletas, como dijo un filósofo bugüeño.

SEMANA: ¿Cree que las cuentas del Ministro del Interior son como en el aire? Una cosa anuncia él y otra distinta lo que se ve en el Congreso?

V.S.: Yo creo que lo que no le está saliendo al Gobierno bien es la forma como quiere pasar la reforma. Creo que no han entendido que esto tiene que ser una cosa más abierta, de consensos. Yo creo que ahí está el error.

SEMANA: ¿Cómo le parecieron las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, frente a la reforma a la salud y la Alianza Verde? Él los señaló de tener cargos en el Gobierno y no apoyar la iniciativa.

V.S.: Desafortunadas tengo que decir que el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, a su llegada, abrió las puertas de su ministerio al diálogo y la concertación, pero me parece que lo traiciona, a veces, la molestia que causa no sacar adelante ese proyecto en el Congreso. Yo le dije al ministro para quien tengo un respeto, que le daba un consejo sin que me lo pidiera: si quería tener éxito en la cartera de Salud tenía que retirar el texto de la exministra Carolina Corcho y presentar uno de él, concertado con todos los sectores políticos, económicos, gremios, sociedad civil, pero insiste el Gobierno en un Frankenstein que es una colcha de retazos.

SEMANA: ¿Es decir, el fantasma de Carolina Corcho aún ronda en el Congreso?

V.S.: No es que ronde, es que Carolina Corcho sigue detrás de una reforma que tiene demasiados problemas de técnica legislativa, de redacción, sin lugar a dudas de precisiones frente a la parte técnica del modelo de salud en Colombia.

Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo | Foto: Semana

SEMANA: ¿Cree que las declaraciones del ministro Jaramillo contra los Verdes, cuando los señaló de recibir puestos del gobierno, espantó a los congresistas de ese partido de la reforma a la salud?

V.S.: Mientras el presidente Gustavo Petro oía a la oposición, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, restaba una bancada con las declaraciones que hizo frente a la Alianza Verde, un partido que votó por Petro, que está siendo crítico, pero al Gobierno le molesta que le digan en el Congreso y en distintos escenarios los errores que está cometiendo.

SEMANA: Si usted fuera un congresista de la Alianza Verde, ¿votaría la reforma después de los señalamientos del ministro Jaramillo?

V.S.: No votaría, después de las declaraciones del ministro, ni un solo artículo. Es que los mandó a la picota pública, los puso ante los entes de control, los expuso ante la Justicia. Mejor dicho, los tiene en una situación grave. Eso no se hace con los aliados políticos.

SEMANA: Claro, algunos estarán dudosos de votar…

V.S.: Pues claro, si votan a conciencia, como sé que lo piensan hacer, malo si votan sí y malo si lo hacen en contra. Malo si votan sí porque están expuestos y malo porque votan no porque están señalados por el Gobierno.

SEMANA: ¿Ve desespero en el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud porque la reforma aún no la aprueban en el Congreso?

V.S.: La situación evidencia una cosa: que el presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien también ha demostrado ser un bisoño en la Cámara, en medio de su desespero, cree que obligando a los congresistas a sesionar desde el lunes hasta el sábado va a conseguir el resultado que no ha conseguido durante toda la legislatura. Eso es como el estudiante que quiere ganar en el examen final lo que no hizo durante todo el año. Eso le está pasando a Calle, quiere sacar adelante la reforma de una manera atropellada. Lo que hoy quiere el presidente de la Cámara es montar seis o siete bloques, pupitrearlos y sacar la enredada reforma a la salud de la Cámara. Veo también un desespero en los ministros que están con un pie afuera del Gobierno porque la crisis ya se la anunciaron.

El escenario para el estudio y aprobación de la reforma a la salud es preocupante en el Congreso. | Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿No cree que es mejor que el ministro de Salud, después de sus declaraciones, se haga a un lado?

V.S.: Una prueba de ello es que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no fue a la Cámara de Representantes este viernes. Brilló por su ausencia. Creo que el tinto entre Uribe y Petro resultó amargo: no convencieron a la oposición y el Gobierno restó con la Alianza Verde.

SEMANA: ¿De los congresistas de La U cuántos votarán la reforma?

V.S.: Yo hablo por mí, yo votaré negativa la reforma. Los demás que asuman las responsabilidades y el compromiso con el país.

Víctor Manuel Salcedo, uno de los codirectores del Partido de La U. | Foto: Foto: Suministrada por Víctor Manuel Salcedo

SEMANA: ¿Pero en La U hay mayorías en contra o en favor de la reforma?