El congresista de La U y ponente de la reforma laboral le dijo a SEMANA que la Comisión Séptima no agota todavía ni el 10 % de la reforma a la salud y pretenden meter a las “carreras” la ponencia de la laboral.

Víctor Salcedo: “Habrá un choque de reformas en el Congreso; los tiempos no dan. El Gobierno tiene que priorizar porque todas no pasarán”

SEMANA: La U decidió declararse en independencia, ¿por qué?

VÍCTOR SALCEDO (V. S.): es una decisión que veníamos madurando en bancada. Nosotros venimos hace dos, tres bancadas revisando el tema. Hay que tener en cuenta el contexto. Quien rompió la propia coalición fue el presidente Gustavo Petro. En ese rompimiento, nosotros miramos el camino de la independencia como el correcto.

SEMANA: ¿fue fácil tomar la decisión?

V. S.: sí, la veníamos discutiendo, analizando, este es un partido que privilegia la democracia por encima de todo. Quisimos llenarnos de motivos, razones, escuchar todas las voces y no tomar decisiones apresuradas.

SEMANA: la decisión de independencia se dio justo cuando Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro se reunieron este fin de semana. ¿Qué pasó allí? ¿Fue clave ese encuentro para cambiar de postura?

V. S.: no. La decisión se tomó después del rompimiento unilateral del presidente. No fue La U la que decidió romper con el Gobierno. Fue el Gobierno quien decidió romper la coalición. Y cuando se da eso, nosotros buscamos tomar decisiones.

Víctor Salcedo y Dilian Francisca Toro. - Foto: FOTO 1: AUTOR ANÓNIMO/ FOTO2: PARTIDO DE LA U.

SEMANA: deme algunas razones de peso para saltar a la independencia.

V. S.: la razón fundamental es que el presidente rompió la coalición. Y en el análisis de nosotros, lo mejor fue declararnos en independencia. Dígame, ¿cómo se queda en un gobierno que no quiere tener coalición? Eso no da para estar allí.

SEMANA: ¿con la independencia se agudizará el discurso contra el Gobierno?

V. S.: nos da la posibilidad de seguir haciendo lo que hemos hecho en estos meses: tener una actividad parlamentaria propositiva, crítica, pero constructiva.

SEMANA: analistas políticos dicen que la decisión de ir a la independencia se dio, entre otras razones, por cálculo político. Ejemplo: el desgaste del Gobierno en menos de nueve meses y las elecciones regionales de octubre.

V. S.: no termino de entender a los analistas políticos. La semana pasada que estábamos amacizados con el Gobierno porque Dilian Francisca Toro iba a recibir el apoyo del Pacto Histórico y esta semana porque vienen las regionales. Es decir, malo porque sí y malo porque no. Creo que nos hemos dado unos tiempos, el partido que más presentó proposiciones a la reforma a la salud fue La U. Esta reforma -creo- hoy ha cambiado entre un 65 y 70 %. Esa ha sido una discusión técnica, no política.

SEMANA: ¿esta decisión de independencia tendrá un coletazo en la reforma a la salud?

V. S.: el partido presentó unos puntos que considera determinantes a la hora de votar la reforma a la salud. Si nosotros vemos en el consolidado del articulado reflejados esos puntos, acompañaremos. Otros artículos que no consideremosno tendrán voto positivo. Aquí no hay sí absolutos ni no absolutos. Iremos paso a paso.

Gustavo Petro cada vez se está quedando más solo en el Congreso. - Foto: Presidencia

SEMANA: frente a la reforma laboral, usted decidió que no firmará la ponencia. ¿Es un primer coletazo de la decisión de independencia del partido?

V. S.: no. Yo anuncié que no acompañaba la reforma laboral luego de ver en los medios de comunicación un texto que no me compartieron siendo ponente cuando estábamos en unas mesas de concertación con el Ministerio del Trabajo. Eso fue el día anterior de tomar la decisión de independencia en la bancada.

SEMANA: hoy miércoles se radica la reforma laboral. ¿Cómo ve la ponencia y el proyecto?

V. S.: en los derechos individuales tenemos coincidencias con el Gobierno, pero tenemos grandes diferencias en los derechos colectivos. Nosotros no podemos pretender mediante una reforma que la minoría se imponga sobre la mayoría. La reforma laboral está planteando que los sindicatos mañana, con la tercera parte de sus afiliados, pueden ir a la huelga por encima de la mayoría. Eso no es lo más acertado. También parece inconveniente la contratación y subcontratación, se pretende que las empresas contratistas y subcontratistas tengan las mismas condiciones salariales y prestacionales de los contratantes. O sea las micro y medianas empresas tendrían que pagar lo mismo que las grandes empresas. Si soy un empresario grande y quiero desaparecer los pequeños, pongo altos los estándares y chao. Veo, además, con mucha preocupación que la reforma plantea una regulación solo para trabajadores de plataformas de reparto. Y hay que buscar que se incluyan otros trabajadores que merecen protección (...). Yo no veo que la reforma de hoy plantee medidas integrales para los trabajadores más vulnerables, los informales como los vendedores ambulantes, los recicladores, entre otros.

SEMANA: ¿alcanza el tiempo para la aprobación de las reformas de Gustavo Petro?

V. S.: es un afán del Gobierno, mi afán es tener una discusión con responsabilidad. Me tomaré los tiempos para estudiar y discutir abiertamente las reformas.

Víctor Manuel Salcedo dice que los tiempos no están dados para el estudio y aprobación de las reformas, entre ellas, las de la ministra Gloria Inés Ramírez. - Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: pero los tiempos están apretados.

V. S.: en una legislatura tan ambiciosa del Gobierno lo que habrá es un choque de reformas. Imagine la Comisión Séptima de la Cámara hoy: no agota todavía ni el 10 % del articulado de la reforma a la salud y ya pretenden a la carrera radicar la ponencia. La reforma laboral entra en fila. Miraremos a ver qué pasa. Y qué ocurre con el estudio de la pensional que está en la Comisión Séptima del Senado. El Gobierno tendrá que priorizar, creo que todas no le van a pasar.

SEMANA: con La U, el Conservador, Cambio Radical como independiente, además de la oposición del Centro Democrático y las críticas del Partido Liberal, ¿se le complicó el escenario del Gobierno en el Congreso?

V. S.: amanecerá y veremos.

SEMANA: ¿Petro cada vez se está quedando más solo?

V. S.: bueno, escuché con detenimiento el discurso en el que él dijo que quería hacer un gobierno con gente más cercana. Imagino que eso es lo que él quiere.