El duro mensaje de la delegación del Gobierno al ELN: “No ha respondido la pregunta de si está dispuesto o no a transitar a la paz”

En el comunicado del líder del grupo armado dice que hay una “fuerte oposición” al modelo de “paz con transformaciones” acordado con el actual Gobierno, que busca ir más allá de la simple pacificación; e insistió que una parte de la delegación del Gobierno no firmó el acuerdo 28, de marzo de 2023.

Sin embargo, la delegación del Gobierno señaló que “no es cierto que el Acuerdo 28 no haya sido firmado por la totalidad de la Delegación del Gobierno Nacional, o sostener que no existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde”.