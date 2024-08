El expresidente Iván Duque dialogó con Adam Grant, uno de los psicólogos más influyentes del mundo. Esto fue lo que dijo

“Un momento crucial de mi vida fue que terminé en el clavado de trampolín porque era demasiado bajo para el baloncesto y demasiado lento para el atletismo y no lo suficientemente coordinado para el fútbol, y eventualmente me quedé sin deportes. Y cuando empecé a practicar clavados, tenía muchas desventajas, una de ellas era que tenía miedo a las alturas, lo cual probablemente significaba que no debería haber estado haciendo ese deporte en retrospectiva, pero cuando llegaba el momento de intentar un nuevo clavado, estaba aterrorizado. Me quedaba al final del trampolín temblando. Tenía miedo de terminar haciendo un panzazo o un espaldazo. Me preocupaba confundirme con el aire, y después de varios intentos reunía el valor y lo hacía”, dijo el experto organizacional.