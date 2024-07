¿El ‘fast track’ del Gobierno Petro ampliará el periodo de las curules de los excomandantes de las Farc en Congreso?

Sumado a todo el enredo de la constituyente que deberá liderar Juan Fernando Cristo, asunto que todavía no ha sido aclarado sobre cómo se llevará a cabo, ahora Petro propuso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) un fast track , que no es nada distinto a un mecanismo para recortar los trámites legislativos y que las iniciativas sean aprobadas de manera expedita.

En el papel es un trámite que se podría hacer en el Congreso por la vía ordinaria, pero Petro quiere hacerlo rápidamente, según él, para acelerar la implementación del acuerdo de paz. No obstante, todo este asunto podría resultar siendo una discusión estéril a dos años de terminar su mandato y de que haya elecciones al Congreso. Para que Petro pueda sacar adelante su idea del fast track , el Gobierno deberá presentar un nuevo acto legislativo que contemple las modificaciones y reglas que se quieren cambiar para que sea aprobado por el Congreso.

En medio de toda esa discusión política, han surgido voces afirmando que a través de ese fast track se podría ampliar el periodo de las curules de los integrantes del Partido Comunes y de las denominadas curules de paz por lo que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclaró el tema para que no haya más dudas alrededor de ese tema.

“No, eso no está contemplado de ninguna manera. Las curules de paz y las curules de quienes están en el tránsito a la legalidad están establecidas por ocho años en la Constitución Nacional”, dijo Cristo.

El jefe de la cartera política señaló que ese tema de ampliar las curules no se ha tocado por ningún sector y sencillamente se quiere es imprimir celeridad en lo que se acordó en 2016.

Sobre ese mismo asunto, SEMANA consultó a Pastor Alape, integrante del Partido Comunes, quien también señaló que ese tema no entraría dentro de la discusión de acelerar la implementación.

“Eso no se ha planteado, todo esto es un elemento para discutir, pero no hemos puesto ese tema a consideración. Algunos dirán que se pueden ampliar las curules de paz (Citrep), pero es otro asunto. Aquí habría que analizar bien porque en la evaluación podría decirse que las curules ya cumplieron los ocho años de funcionamiento y que en ese tema ya se cumplió. Eso no está contemplado”, dijo.