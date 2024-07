La inviabilidad del ‘fast track’ de Petro: este es el tortuoso camino jurídico y político que le espera a la iniciativa del presidente

Sumado a todo el enredo de la constituyente que deberá liderar Juan Fernando Cristo, asunto que todavía no ha sido aclarado sobre cómo se llevará a cabo, ahora Petro propuso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) un fast track, que no es nada distinto a un mecanismo para recortar los trámites legislativos y que las iniciativas sean aprobadas de manera expedita.

En el papel es un trámite que se podría hacer en el Congreso por la vía ordinaria, pero Petro quiere hacerlo rápidamente, según él, para acelerar la implementación del acuerdo de paz. No obstante, todo este asunto podría resultar siendo una discusión estéril a dos años de terminar su mandato y de que haya elecciones al Congreso. Para que Petro pueda sacar adelante su idea del fast track, el Gobierno deberá presentar un nuevo acto legislativo que contemple las modificaciones y reglas que se quieren cambiar para que sea aprobado por el Congreso.

Si a todo esto se suma que desde 2025 el Congreso entrará en modo campaña y que cada legislador estará pensando en su futuro político, la idea de Petro no tiene ningún asidero. Por ahora, Cristo no ha querido pronunciarse sobre esta idea de Petro, y seguramente esperará a reunirse con el mandatario para tener claro el panorama. En 2016 él estaba frente a la cartera política y conoce muy bien el mecanismo, pero seguramente también tiene la certeza de que las circunstancias son totalmente diferentes.

¿Qué dicen los partidos?

Como nadie sabe en qué consiste el acuerdo nacional de Petro, cada anuncio del mandatario genera más incertidumbre que el anterior. Como las cosas no están claras, para algunos este fast track bloqueará al Congreso y el tiempo irá pasando sin que se legisle en favor de los colombianos. Para otros, la nueva propuesta podría ser una constituyente disfrazada. “Una amenaza a la democracia y un intento más por quedarse en el poder. Al presidente hay que insistirle en que el fin no justifica los medios”, dijo el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, pidió a Petro que presente iniciativas que beneficien a los colombianos y no meterse en temas que enredan la Constitución. “El Estado colombiano no requiere más normas al respecto, ni mucho menos reformar la carta política mediante la figura del fast track, ese mecanismo excepcional se implementó en el año 2016 y cumplió con su objetivo en su momento”, sostuvo.

El expresidente Iván Duque alertó sobre las intenciones que tendría Petro de meter sus reformas mediante mecanismos vinculados al proceso de paz con las extintas Farc para decir que son de la implementación. Petro le respondió que no era cierto y que lo invitaba al acuerdo nacional. En el liberalismo no apoyarán la propuesta de Petro, así lo hizo saber el senador Mauricio Gómez Amín. “Tampoco cuenten conmigo para este fast track. Primero el blindaje de nuestra democracia y la institucionalidad de nuestro país. No se equivoque, Gustavo Petro, Colombia es un país de instituciones fuertes”. María José Pizarro, del Pacto Histórico, sí cree que el fast track es el impulso que le falta a la implementación del acuerdo de paz y por eso esa coalición apoyará la propuesta de Petro. “Es el pie en el acelerador y ese anuncio lo recibimos con agrado”, dijo.