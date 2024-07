“No más abusos”: María Fernanda Cabal arremete contra el presidente Petro por propuesta de ‘fast track’

No Petro, no sueñe que aprobaremos en el Congreso un “Fast track” con el que sustituyeron la Constitución para tramitar proyectos de Ley y Proyectos de Acto Legislativo con menos debates en beneficio de las FARC que nunca cumplieron con el acuerdo de La Habana.



