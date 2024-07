Pastor Alape habla sobre posibilidad de ampliar la implementación del Acuerdo de Paz: “Es una propuesta del gobierno que debemos analizar”

PASTOR ALAPE: Lo primero que debo decir es que esa es una decisión, por ahora, unilateral. Se ha hablado sobre esta posibilidad para que se abran espacios en el tiempo de tal manera que se pueda implementar el acuerdo en su integralidad. Es bien sabido por el país que la Corte Constitucional se ha manifestado en sus cosas inconstitucionales sobre la implementación del acuerdo y si cogemos punto por punto, hay atrasos considerables en esa implementación. De tal manera que esa sería una posibilidad de generar las condiciones para que el Estado haga los ajustes normativos que aún faltan, como la reforma política en la que no se ha podido avanzar con base en los criterios que se establecieron en el acuerdo de paz.

P.A.: No lo hemos definido como alta parte contratante, no nos hemos reunido, pero este es un debate que se ha venido haciendo desde gobiernos anteriores desde que la Corte Constitucional emitió sus análisis o sentencias al respecto.

P.A.: En todos. Si hablamos del punto uno pues se ha avanzado en dotación de tierras pero no en el ritmo que se requiere. Uno reconoce que este gobierno ha hecho grandes esfuerzos para avanzar en esa dirección en cuanto a las 3 millones de hectáreas, sin embargo en lo que se refiere a la formalización o titulación de tierras que habla de siete millones, estamos todavía muy atrasados. Tenemos atrasos en el catastro multipropósito, en los planes de desarrollo con enfoque en el territorio y muchas cosas más. De igual manera en el segundo punto que es el de la reforma política, pues diríamos que se avanzó en el estatuto de oposición, pero no para la participación efectiva de diversas fuerzas políticas y seguimos todavía con limitaciones muy grandes para el funcionamiento de la democracia.

En el cuarto punto que tiene que ver con todo el fenómeno de las drogas, pues aquí hay el plan de sustitución, con pocos avances y esto hay que ajustarlo a las nuevas realidades. De igual forma pues la reincorporación porque el tercer punto se cumplió, pero al día de hoy los firmantes del acuerdo se sostienen con la asignación mensual, pero no se ha podido avanzar en planes de sostenibilidad concretos o proyectos que les permitan su sostenibilidad efectiva. Con la llegada de Juan Fernando Cristo al ministerio del Interior, pues esperamos que la implementación tenga un mayor ritmo de ejecución.

P.A.: No, para una constituyente debe haber un consenso nacional en el país y seguramente va a abarcar una amplitud de temas y seguramente este podría ser uno, pero sobre cómo avanzar en temas de paz. Nada que ver con la implementación del acuerdo.

P.A.: Eso no se ha planteado, todo esto es un elemento para discutir, pero no hemos puesto ese tema a consideración. Algunos dirán que se pueden ampliar las curules de paz (Citrep), pero es es otro asunto. Aquí habría que analizar bien porque en la evaluación podría decirse quie las curules ya cumplieron los ocho años de funcionamiento y que en ese tema ya se cumplió. Eso no está contemplado.