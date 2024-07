El ICBF se va a paro: cerca de 6.000 trabajadores cesarán sus funciones por falta de garantías durante el Gobierno Petro

Según explican, el Código de Infancia y Adolescencia, que entró en vigencia hace cerca de 17 años, ordena que las Defensorías de Familia deben contar con un equipo interdisciplinario constituido por psicólogo, trabajador social y nutricionista. Esto no se cumple en casi todas las oficinas del país.

Sin embargo, para los funcionarios de estas oficinas no es suficiente por la urgencia con la que se necesita más apoyo.

“Genera sobrecarga laboral, demora en el servicio de atención de niños, niñas y adolescentes, nos están pidiendo atención 24/7 cuando no contamos con el personal necesario para asumir esa carga”, indicó el líder sindical.

Y agregó: “Al no tener defensorías completas estamos casi vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No porque los defensores queramos, pero porque el ICBF no nos da el personal necesario para cumplir con eso”.