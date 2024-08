El opositor Pedro Carmona, que le hizo un golpe a Chávez, es contundente: “La oportunidad para sacar a Maduro del poder es clara”

PEDRO CARMONA: Hay diferencias entre este y los procesos anteriores, muchos referendos revocatorios, la crisis de abril de 2002, las elecciones de 2013 y la crisis de 2017. Ha habido numerosas oportunidades en las que no se ha materializado la salida del régimen, pero esta, la del domingo 28 de julio con las elecciones, es la más clara y transparente de todas. Está puesto a toda prueba que es la voluntad de un pueblo que se manifiesta a través del voto y las vías constitucionales para que Nicolás Maduro se vaya del Palacio de Miraflores y esos son los únicos elementos que garantizan la paz de un país. Para eso están, justamente, las pautas constitucionales de la Constitución de 1999, que, sobre todo, reafirma el derecho a elegir, el derecho al voto y todos los mecanismos que están siendo vulnerados.

SEMANA: Asegura que es la más clara oportunidad para sacar al chavismo del poder. Si no se concreta, ¿qué pasará en Venezuela?

P.C.: Lo importante no es hablar de que caiga o de que haya que recurrir a mecanismos o instancias diferentes. Lo relevante es que en este momento se valide el resultado del proceso electoral cumplido el domingo pasado con las actas que tiene la oposición . La comunidad internacional en general y muchos voceros políticos han reconocido que la oposición demuestra tener un resultado que a la luz de esas actas es imbatible. El Gobierno, que dice haber ganado, tendría que demostrar lo contrario. Este es un cambio que el país desea, un cambio que tiene que darse sin conflictos, sin que haya represión o muertos. Tiene que verificarse ante el mundo qué fue lo que ocurrió.

P.C.: Las actas de Edmundo González y María Corina Machado están blindadas. Si el régimen crea actas con la participación de actores extranjeros, los mismos actores que le han ayudado a mantenerse en el poder, no tendrían ninguna validez y se caerían por su propio peso.

P.C.: Creo que de parte de la oposición no ha habido sino una manifestación reiterada de los integrantes de la Mesa de la Unidad a que la ruta es electoral, que la ruta es, precisamente, pacífica, como tiene que ser. Esto quedó expresado en un voto y se reconoció la voluntad del pueblo. Sin embargo, lo que hemos escuchado en el régimen son amenazas de una supuesta guerra civil que nadie desearía, sería un escenario fatal, pero que de ninguna manera será propiciado por las fuerzas de la oposición, sino eventualmente con esta escalada de represión que está haciendo el Gobierno a quienes se expresan. Hay más de 1.000 detenidos y 17 muertos, cosa que es el escenario más doloroso y demostrativo de que se quiere actuar con mano de hierro y con plomo en las manos para hacer valer los supuestos resultados que el régimen dice tener.

P.C.: A Colombia le conviene que haya un escenario transparente en cuanto al resultado electoral y no hay duda de que lo que ocurra en Venezuela tendrá repercusiones sobre su país. Si hay una recuperación económica venezolana, Colombia tendría enormes oportunidades para participar en ese proceso de mejora de la economía venezolana. La migración ya es cercana a los 9 millones de personas que han salido del país y lo que se estima es que esa diáspora, que afecta principalmente a Colombia, podría incrementarse sustancialmente si Maduro sigue en el poder. Había personas esperando este resultado para decidir si salían o no del país y eso le significa también a Colombia un tema de clara repercusión sobre lo que significa el manejo de un contingente humano tan grande.

P.C.: Eso está en pleno desarrollo. Deseo que esto se despeje y que no haya una situación de confrontaciones internas o de deslegitimación total y de mayor aislamiento en el país. La aplicación de un establecimiento de sanciones contra Venezuela y de un ambiente desfavorable a la recuperación de la actividad económica y productiva es un escenario también indeseable para los años venideros y, especialmente, el 2025, cuando debería empezar a ejecutarse una senda de restablecimiento del Estado de derecho, de inicio del proceso de recuperación económica, tanto en la actividad petrolera como en las industrias, en el comercio. Desde 2012, el producto interno bruto nacional cayó en 80 por ciento y esa es una cifra que no se ha visto ni en un país en guerra. Hay una lista de intereses geopolíticos de Cuba, China, Irán, Rusia y el crimen organizado sobre Venezuela, que están defendiendo la continuidad del régimen de Maduro.

SEMANA: ¿Por qué cree que Nicolás Maduro no quiere soltar el poder?

P.C.: Los regímenes totalitarios se aferran al poder no solo por el hecho de ejercerlo, sino porque hay muchos intereses geopolíticos que están presentes en el escenario venezolano. El hecho de que hay una lista de intereses de Cuba, China, Irán y Rusia, el crimen organizado, etcétera, en el escenario venezolano hace que haya unos actores geopolíticos que también defienden la continuidad del Gobierno actual por una razón clara: unos intereses para que no se modifique el hecho de que todas estas fuerzas geopolíticas e internacionales que tienen un tiempo haciendo presencia en el país no pierdan su influencia.