“Se necesita un acuerdo como el que ha hecho Gustavo Petro a nivel nacional”: Guillermo Alfonso Jaramillo, candidato a la Alcaldía de Bogotá

SEMANA (S.): ¿Por qué se decidió a ser aspirante a la alcaldía de Bogotá?

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO (G.A.J.): Bogotá representa para mí el proyecto político que nosotros hemos venido trabajando, porque ha sido siempre la posibilidad de marcar una política hacia todo el país. En estos momentos la ciudad más importante del país también tiene unos graves problemas y hay necesidad de poner en consideración a los mejores hombres y mujeres que tengamos. Creo que la experiencia que he tenido en la administración pública, tanto en el sector legislativo como en el ejecutivo, me permite presentarme como un candidato que podría enarbolar las banderas del cambio y la transformación y continuar con una labor que permita que Bogotá siga solucionando sus problemas.

S.: ¿Usted llega a suplir esa ausencia de aspirantes a la alcaldía mayor que hay en el Pacto Histórico?

G.A.J.: Creo que lo que está sucediendo es que estamos entendiendo que hay necesidad de salir a trabajar en estas candidaturas. Yo hace tres meses estoy visitando las localidades, los barrios, reuniéndome con diferentes personas y líderes, porque creo que hay tres cosas fundamentales: la primera, una gran unidad por Bogotá. Se necesita un acuerdo como el que ha hecho Gustavo Petro a nivel nacional. Segundo, tiene que haber una fortaleza del poder popular, y tercero, tiene que haber un proyecto que sea fundamentalmente la posibilidad de mejorar las dificultades que tiene la ciudad.

Presenté mi renuncia al cargo de Secretario General de @ColombiaHumana_. Agradezco a quienes de una u otra forma ayudaron a que hoy seamos el movimiento político más importante del país. El propósito es proponerle a la sociedad bogotana mi nombre como Alcalde Mayor de Bogotá. pic.twitter.com/dAL0X5ozQj — Guillermo Jaramillo (@GA_Jaramillo) January 4, 2023

S.: ¿Y qué otros aspirantes hay desde el petrismo o el Pacto Histórico?

G.S.J.: Ya empiezan a aparecer candidatos. Hay personas que así lo vienen diciendo. Yo lo hago públicamente y espero que así lo hagan otros compañeros que tienen interés: la doctora Heidy Sánchez, de la Unión Patriótica; el doctor Carlos Carrillo, concejal por el Polo; el doctor Gustavo Bolívar por Mais, el propio Hollman Morris por Fuerza Ciudadana. Se van perfilando unas candidaturas de sectores progresistas y esperamos que también aparezcan, en lo que hemos llamado el “frente amplio”, algunos de los ‘verdes’ y sectores liberales. Creemos que podemos hacer una gran consulta hacia el mes de mayo con todos los candidatos y candidatas que salgan.

S.: Para usted, ¿el metro debe ser elevado o subterráneo?

G.A.J.: Tiene que se subterráneo y ahí ya viene adelantando el trabajo la alcaldesa, Claudia López, para hacer una línea que en más del noventa por ciento sería subterránea. Incluso la primera línea, que ya se contrató, si el Presidente puede modificarla, llegar a un acuerdo y compensar los gastos que se puedan hacer, creo que sí se debería intentar también, al menos en un tramo, para volverle a dar a la avenida Caracas toda su identidad.

S.: ¿Qué se necesita para que el resto del metro sea subterráneo?

G.A.J.: Yo lo que creo es que hay que hacer un mayor esfuerzo. Hay que mirar muy en detalle la posibilidad con otros gobiernos. Por eso visité a la embajada china, porque creo que con ese gobierno podríamos lograr una alianza público-privada, en este caso una alianza de gobierno a gobierno, para trabajar no en una o dos líneas, sino verdaderamente definir un transporte masivo para Bogotá, en el cual debe haber al menos unas cinco o seis líneas de metro. Creo que es el momento de pensar en una solución definitiva al problema de la movilidad en Bogotá y no por retazos o enviones cada vez que hay un alcalde.

S.: ¿El cambio de formato en el pico y placa en Bogotá que determinó la alcaldía será útil para la movilidad de la ciudad?

G.A.J.: Nosotros hemos insistido mucho con el pico y placa. Desafortunadamente lo que hemos hecho es generar una demanda por vehículos y las personas más acaudaladas, que no utilizan el servicio público, terminan con dos, tres y hasta cuatro vehículos. Esto no ha sido una solución. Y sí además se utiliza sobre la base de que usted pague para sacar su carro, pues tampoco estamos haciendo nada. Tenemos que buscar soluciones integrales y definitivas.

S.: ¿Y entre esas soluciones que usted plantearía podría estar la eliminación del pico y placa en Bogotá?

G.A.J.: Nosotros en la administración de Gustavo Petro, en ciertos sectores de la ciudad, no teníamos pico y placa. En ciertos horarios tampoco. También lo experimenté cuando fui alcalde de Ibagué. El pico y placa ya no está siendo efectivo como lo pudo haber sido en anteriores ocasiones porque las gentes ya tienen opciones. Usted llega a los concesionarios de vehículos y le ofrecen qué placa quiere con el fin de violar el pico y placa. Esto ya no es una solución para el problema de la movilidad en la ciudad.

S.: ¿Qué tiene en mente para solucionar el problema de la inseguridad en Bogotá?

G.A.J.: El problema de la seguridad es transversal y tenemos que verla desde un punto de vista integral. Bogotá tiene y ha recibido muchos de los problemas de Colombia que están basados en el conflicto permanente, en los desplazamientos que ha habido. Bogotá tiene alrededor de 500.000 víctimas. Y, en cifras no oficiales, puede tener alrededor de un millón de migrantes nuevos. Esto genera una situación difícil que hay que manejar. A esto se suma el desempleo y la pobreza, que está calculada en un 38 o 40 por ciento en Bogotá. Corresponde trabajar en todo ese tipo de situaciones.

S.: ¿Y qué otras medidas deberían adoptarse?

G.A.J.: Por supuesto aumentar el pie de fuerza, que haya una justicia más clara y definitiva, que tengamos la posibilidad de tener muchos más recursos tecnológicos para poder prevenir el delito. La posibilidad clara de vincular a un número muy importante de jóvenes para que sean gestores de paz. Tenemos que quitarle a los jóvenes a la delincuencia.

Claudia López y el apoyo de Alianza Verde en las elecciones

S.: ¿Cómo califica la administración de Claudia López en estos tres años?

G.A.J.: Como yo he sido administrador, digo que hay que dejar que los mandatarios terminen su labor, porque si usted toma una foto en un momento dado, la opinión puede ser desfavorable, pero puede ser que si es en otro año de gobierno, esto puede cambiar. Creo que hay que esperar que el gobierno de la doctora Claudia López, que viene trabajando incesantemente, se pueda calificar en forma definitiva.

S.: ¿Cree que el apoyo de Alianza Verde al Pacto Histórico se romperá con la competencia por la alcaldía de Bogotá?

G.A.J.: No, nosotros necesitamos estar en un bloque, unidos por Bogotá, y eso implica necesariamente al Pacto Histórico, ‘verdes’, liberales, todo el “frente amplio” y el acuerdo nacional que vemos que está gobernando a Colombia. Aquí se necesita una gran unidad por Bogotá y esa es mi propuesta y tiene que ser con todas las personas que son pieza fundamental en el desarrollo de la ciudad.

S.: ¿Cómo cree que le ha ido al presidente Gustavo Petro?

G.A.J.: Yo creo que lo está haciendo muy bien y que ha venido cumpliendo con todas y cada una de las propuestas que él hizo al pueblo colombiano. Va por el camino que él estipuló y esos cambios se van a refrendar en el Congreso de la República y en la práctica a través de los ministerios y llegarán a alcaldías y gobernaciones, a las que aspiramos a ser mayoría para que este proyecto de Gustavo Petro se pueda implantar en todo Colombia.