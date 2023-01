Agmeth Escaf les cantó la tabla a “influencers” petristas y no los bajó de prepagos; esto le respondieron

Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico en el Atlántico, se convirtió en tendencia esta semana en las diferentes redes sociales debido a sus más recientes declaraciones en contra de varios influenciadores.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el expresentador no se guardó nada y aseguró que a muchos creadores de contenidos, incluidos los que son simpatizantes del presidente Gustavo Petro, les pagan para destruir la reputación de algunos funcionarios públicos.

“Ver a influencers en restaurantes, fiestas y conciertos con políticos ya es paisaje. Ni se esconden. A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto y del bochinche”, indicó inicialmente Escaf.

El congresista, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que este tipo de tuiteros le hacen mucho daño a la democracia colombiana y precisó que nunca les pegará un peso para que hablen bien de él.

“Apoyan a quienes les pagan, y destruyen a quienes NO LES PAGAMOS. No insistan, no les voy a pagar”, añadió el exconductor de Día a día (Caracol Televisión) en esa red social, donde ha estado muy activo durante las últimas semanas.

Luego, concluyó: “Que tantos políticos contraten influencers difamadores para destruir la reputación de quienes desean sacar del camino, le está haciendo un daño enorme a la democracia colombiana. Reflexionen. Jueguen limpio”.

Ver a “influencers” en restaurantes, fiestas y conciertos con políticos ya es paisaje. Ni se esconden. A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto, del bochinche. Apoyan a quienes les pagan y destruyen a quienes NO LES PAGAMOS. No insistan, no les voy a pagar. — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 3, 2023

Que tantos políticos contraten “influencers” difamadores para destruir la reputación de quienes desean sacar del camino, le está haciendo un daño enorme a la democracia colombiana. Reflexionen. Jueguen limpio. — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 4, 2023

Tras estas declaraciones, algunos creadores de contenido no se quedaron callados y le respondieron rápidamente en Twitter. Uno de los primeros influenciadores en pronunciarse fue Físico Impuro.

El joven, que nunca ha negado su cercanía con las posturas que promulga el presidente Petro, le recordó a Escaf algunos encuentros que tuvo hace algunos años con algunos polémicos políticos.

“Utilice estas vacaciones (3 meses) para recapacitar de su papel como congresista. Deje de pasar vergüenzas y TRABAJE que para eso le pagamos y muy bien. 85 millones de pesos nos gastamos en usted en salario, y lo único que sabe hacer es replicar chismes. PATÉTICO”, le contestó el influenciador.

Cabe mencionar que el congresista habló hace unos días con SEMANA y cuestionó fuertemente a Gustavo Bolívar después de que renunció al Senado. Asimismo, criticó que haya tomado la decisión de irse a un medio de comunicación al que tanto cuestionó como político y que uno de sus argumentos sea que el sueldo de más de 37 millones de pesos no le alcanza para sus gastos.

“Su campaña la hizo teniendo como ‘caballito de batalla’ que había que bajarle el salario a los congresistas. Luego, su proyecto de ley para eso se hundió. Que salga a decir que se retira porque el sueldo no le alcanza y que se tiene que ir a trabajar a la televisión me parece incoherente e irrespetuoso con la gente”, puntualizó.

Parce, utilice estas vacaciones (3 meses) para recapacitar de su papel como congresista. Deje de pasar vergüenzas y TRABAJE que para eso le pagamos y muy bien. 85 millones de pesos nos gastamos en ud en salario y UTL, y lo único que sabe haces es replicar chismes.



PATÉTICO — Físico Impuro (@FisicoImpuro) January 4, 2023

El expresentador colombiano afirmó finalmente en este medio que sus diferencias con Bolívar vienen de tiempo atrás, incluso desde la campaña electoral, por lo cual se despachó contra el exsenador.

“Estoy harto de que Gustavo Bolívar, cada vez que pasa algo, salga a decir que yo soy un ‘Manguito’, que me siento a hablar con los Char, cuando no me siento a hablar con ellos. Viene a desprestigiarnos y a desprestigiarme para ver si monta su candidato como gobernador. Creo que es totalmente incoherente e inmaduro políticamente”, sentenció Escaf.