“Incoherente, inmaduro políticamente e irrespetuoso con la gente”: Agmeth Escaf arremete contra Gustavo Bolívar

El representante a la Cámara por el Atlántico Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, cuestionó fuertemente al exsenador Gustavo Bolívar tras su renuncia al Senado.

En diálogo con SEMANA, Escaf criticó que Bolívar haya tomado la decisión de irse a un medio de comunicación al que tanto criticó como político y que uno de sus argumentos sea que el sueldo de más de 37 millones de pesos no le alcanza para sus gastos.

“Su campaña la hizo teniendo como ‘caballito de batalla’ que había que bajarle el salario a los congresistas. Luego, su proyecto de ley para eso se hundió”, aseguró Escaf.

“Que salga a decir que se retira porque el sueldo no le alcanza y que se tiene que ir a trabajar a la televisión me parece incoherente e irrespetuoso con la gente”, aseguró Escaf.

Agregó que el objetivo de Bolívar sería lanzarse a la Alcaldía de Bogotá como candidato del petrismo. “Eso es incómodo”, afirmó el congresista.

El senador renunció a su curul en el Senado y eso ha desatado múltiples interpretaciones. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana. Bogotá, agosto 16 del 2022. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Se trata de una pelea entre ambos que viene de tiempo atrás, incluso desde la campaña. En entrevista con SEMANA, el actor se despachó contra el exsenador.

“Estoy harto de que Gustavo Bolívar, cada vez que pasa algo, salga a decir que yo soy un ‘Manguito’, que me siento a hablar con los Char, cuando no me siento a hablar con ellos”, dijo.

Escaf afirmó que Bolívar sacó de contexto unas críticas que hizo Nicolás Petro sobre las listas del Pacto Histórico en el Atlántico, ya que considera que iban encaminadas contra el senador Pedro Flórez, de ese sector.

El senador Pedro Flórez llegó a las listas del Pacto Histórico gracias a alianzas que hizo el petrismo con otros sectores en las pasadas elecciones al Congreso. - Foto: twitter @pedrohflorez

El congresista aclaró que tiene diferencias con Flórez desde hace tiempo. En cambio, asegura que Bolívar estaría molesto porque no ganó un candidato que respaldó en las pasadas elecciones en esa región, el abogado Miguel Ángel del Río.

Escaf criticó que Flórez es parte del Clan Torres que se sumó en la campaña a Gustavo Petro, pero ahora, según él, estaría buscando consolidar su proyecto político por aparte para las regionales de 2023 y que tendría conversaciones con la familia Char.

“Mi relación con Nicolás es perfecta, maravillosa. Desde que estamos trabajando en el proyecto, venimos consolidando los frentes de cada uno para sumarnos en el momento en que tengamos que hacerlo”, aseguró el congresista.

Escaf aseguró que con Nicolás Petro, hijo del presidente y diputado del Atlántico, tienen las mejores relaciones y están trabajando de la mano. - Foto: GERARDO GÓMEZ - semana

Sobre ese caso puntual, Escaf aseguró que Bolívar malinterpretó las críticas de Nicolás Petro y eso le molestó.

“Gustavo Bolívar sabe exactamente de quién están hablando para que ahora venga a cogerme como trapero simplemente porque a él no le gusta que haya sido elegido yo y no uno de sus candidatos”, aseguró Escaf.

Y agregó: “Viene a desprestigiarnos y a desprestigiarme para ver si monta su candidato como gobernador. Creo que es totalmente incoherente e inmaduro políticamente”.

El congresista aseguró que ese candidato al que supuestamente respalda Bolívar sería el abogado Miguel Ángel del Río, a quien dice que quieren poner a sonar como candidato a la Alcaldía de Barranquilla o a la Gobernación del Atlántico. “No lo conoce nadie, no pasó una encuesta, mucho menos ahora”, aseguró Escaf.

El abogado Miguel Ángel del Río ha sido cercano a varios líderes del petrismo. - Foto: JULIáN MORA-semana

El presentador afirmó que, a pesar de que las diferencias con Bolívar vienen de hace tiempo, había preferido mantenerlas al margen para no afectar el proyecto político, pero que ante las arremetidas que considera injustas, no aguantó más.

“Ya me cansé. Suficiente. Soy un caballero pero tengo una dignidad, no solamente como ser humano, sino una dignidad política del mismo colectivo”, afirmó el congresista del Pacto Histórico. Además, cuestionó que Bolívar haya pasado del Mais, el partido que le dio el aval, a la Colombia Humana.

Otra de las fuertes críticas que hizo el actor es que a partir de estas diferencias con Bolívar, él ha recibido ataques de influenciadores en redes sociales del petrismo y que ha sido testigo de reuniones que el exsenador ha tenido con ellos.

“Se sienta con todos los bodegueros que lo acompañan, ese poco de personajes que lo rodean, se preparan para el matoneo cuando él los activa. Eso está mal, es una falta de respeto, él cree que nadie se da cuenta, claro que lo sabemos, el problema es que la hipocresia aquí no funciona. Ya me cansé y yo sí le digo las cosas en la cara”, dijo Escaf.

Sobre los “bodegueros” aseguró que todo estaría organizado por Bolívar y que se activan cuando él se los pide. “Se reúnen en los barcitos en Teusaquillo, porque yo los he visto, ahí he estado. Me sorprendió la primera vez que los vi, íntimos amigos de todos aquellos que son los que salen a matonearlo a uno. Eso está mal, uno no puede utilizar el poder mediático para ese tipo de cosas”, aseguró el congresista.

Más allá de su pelea con Bolívar, el congresista se refirió a las divisiones del Pacto Histórico. Dijo que se debe a que hay distintas visiones y liderazgos, sin embargo, reconoció que hay un problema y es que si no hace lo que dicen algunas de esas caras más visibles, esas opiniones son desestimadas.

“Es un mensaje muy negativo para el colectivo porque el Pacto Histórico es una sumatoria de varios partidos alternativos, no es solamente el planteamiento de una sola persona. Ese mesianismo absurdo que quieren implantar, que la palabra del uno es lo que se debe representar para todos los demás, pues no”, afirmó Escaf.

El congresista dijo que es momento de “quitarse la máscara” y “dejar de ser hipócritas” para decirse las cosas como son y construir las bases para el proyecto del Pacto Histórico para este 2023 en las elecciones regionales.

Agmeth Escaf aseguró que se cansó de las críticas que ha hecho Gustavo Bolívar en su contra. - Foto: Instagram @agmethescaf

Escaf aseguró que las bases están listas para trabajar con ese propósito, pero que a veces sienten falta de liderazgos. “Eso no construye”, afirmó el congresista, quien considera que ahora tienen que enfocarse en trabajar en ese propósito ya que no se pueden confiar del hecho de que Petro sea el presidente y haya tenido una amplia votación ya son ganadores, ya que esta vez las elecciones serán a otro precio y no hay nada escrito. “Hay que salir a lucharla, esto es con argumentos y candidatos sólidos y firmes”, dijo el actor.