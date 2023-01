SEMANA conoció que el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, presentó su carta de renuncia. El documento se radicó ante la mesa directiva de la corporación y se hizo efectiva desde este sábado 31 de diciembre de 2022.

Por ahora, no se conocen las razones concretas por las que Bolívar renunció a su curul, pero lo cierto es que este sábado vence el plazo para que aquellos congresistas que tengan alguna aspiración para las elecciones de 2023, no queden inhabilitados.

Bolívar no ha confirmado si será candidato o no para las elecciones regionales que se harán en octubre de 2023, pero su renuncia podría ser una estrategia para no quedar por fuera de la contienda.

Sin embargo, hace dos meses el congresista dijo que quería retirarse del Legislativo por estar cansado, aunque en ese momento manifestó que lo haría en marzo del próximo año.

El pasado 23 de diciembre, acerca de la posibilidad de que se lanzara como candidato a la alcaldía de Bogotá, Bolívar afirmó: “Cuando yo anuncié que me iba a retirar del Congreso, no pensé que ser congresista me iba a inhabilitar para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, en estos momentos sigo recibiendo muchos apoyos, mucha gente que me quiere apoyar para la Alcaldía. Sé que hay grandes posibilidades de llegar a ese cargo, porque pertenezco al Pacto Histórico, que está gobernando bien”.

Sin embargo, luego expuso: “No es cierto que yo sea candidato, no sé qué vaya a pasar mañana, de repente me convencen. Pero hoy mi convicción está en salir a arreglar mis problemas, para salir a velar por mi salud, seguir trabajando en la política, prepararme más”, dijo en ese momento.

Así las cosas, se espera que en las próximas horas el propio Gustavo Bolívar, explique las razones de su renuncia, pero lo cierto es que el documento llegó al Congreso y se firmó la resolución respectiva con la que se aceptó su petición. Este trámite es necesario porque el Congreso de la República está en receso legislativo.

“Aceptar la renuncia a su investidura como Senador de la República al doctor Gustavo Bolívar Moreno a partir del 31 de diciembre de 2022″, dice el documento firmado por Roy Barreras; Miguel Ángel Pinto; Honorio Henríquez y Gregorio Eljach, integrantes de la mesa directiva del Senado.

Además el artículo tercero de la resolución indica que se debe notificar de inmediato a Gustavo Bolívar y poner en conocimiento a la Corte Suprema de Justicia; al Consejo Nacional Electoral; a la Cámara de Representantes y a todas las dependencias del Congreso de la República.

La decisión de Bolívar llama la atención porque hace dos días dijo que no era él quien renunciaría en el Pacto Histórico. Roy Barreras, presidente del Senado, anunció que el miércoles 28 de diciembre se conocerá el nombre del congresista del Pacto Histórico que renunciará a su cargo en busca de su candidatura en las elecciones regionales de 2023, y, aunque ya hay visos de quién puede ser, hay quienes vaticinan una sorpresa.

“Mañana tendremos una renuncia de un importante senador que ya se decidió a Gobernar en lugar de legislar. En las listas cerradas los ciudadanos votan por el proyecto político, así que el Pacto Histórico mantendrá número e identidad programática. Ingresará al Senado el compañero Alberto Benavidez”, informó Barreras.

Pues bien, la noche de este martes, Bolívar desestimó que se tratara de él, aunque el pasado 23 de diciembre dejara ver que no le disgustaba la idea. “Buenas noches queridos periodistas: Para anunciarles que el senador que va a renunciar mañana, no soy yo. Gracias. Déjenme disfrutar mi luna de miel con la de 86 y medio”, afirmó el senador en su cuenta en Twitter.

Por eso, se pensó que el asunto estaba totalmente descartado pero, al parecer, no es así. En todo caso, en reemplazo de Bolívar llegará próximamente el antropólogo Carlos Alberto Benavides, quien ocupó el renglón 21 de la lista del Pacto Histórico.