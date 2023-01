Agmeth Scaf rechazó el paso al costado de Bolívar en el Senado: “Ojalá el próximo año nos traiga mucha coherencia”

La renuncia de Gustavo Bolívar al Senado de la República, vaticinada por Roy Barreras días atrás, pero confirmada este 31 de diciembre, continúa suscitando reacciones tanto de algunos miembros de oposición como de militantes del Pacto Histórico, que expresaron su malestar por la noticia.

Agmeth Scaf, representante a la Cámara por el departamento de Atlántico, fue uno de los que se pronunció. En su cuenta en Twitter, publicó: “Pedir que le bajen el sueldo a los colegas, pero al mismo tiempo renunciar porque ese mismo sueldo (que dice es excesivo) no le alcanza y necesita otras entradas que le permitan pagar sus gastos, es un desatino. En fin… ojalá el próximo año nos traiga mucha más unión y coherencia”.

Las palabras de Scaf tienen que ver con el pronunciamiento de Bolívar días atrás, en el que aseguró que si contemplaba dar un paso al costado en el Senado era para dedicarse a su profesión como escritor, dado que le brindaba mayor estabilidad económica.

De hecho, así lo dejó ver Bolívar la tarde de este sábado: “He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para el canal RCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida. Gracias”.

También cuestionó a Bolívar uno de los opositores del Gobierno de Gustavo Petro: Enrique Gómez, líder del Movimiento Salvación Nacional. “Es un mentiroso. Simple y llanamente un tipo acostumbrado a decir una cosa y hacer otra. No hay sorpresa en que deje tirado al electorado que lo puso ahí para irse a engañar y mentir a otro cargo público. Es un reflejo de lo que es el Pacto Histórico en su extensión”, comentó.

Bolívar cambió de decisión en una semana

Tan solo ocho días atrás, Bolívar descartó que fuera a renunciar al Senado para aspirar a la alcaldía de Bogotá, aunque este 31 de diciembre dejó la puerta abierta.

“No es cierto que yo haya pasado la renuncia, ni que esté en estudio. Es una situación muy difícil para mí, porque de un lado tengo el apoyo de muchas personas, incluidos mis jefes políticos, la base, mis compañeros, y, por otro lado, tengo una apremiante situación financiera que me obliga a regresar a mi trabajo anterior, es decir, hacer mis libretos, mis películas y mis series”, comentó en ese entonces.

Bolívar, sin embargo, consideró que de jugársela por la Alcaldía de Bogotá tiene opciones considerables de ganar en las urnas. ¿Por qué? Por la gente que mueve y la manera en que ha gobernado el Pacto Histórico, según él.

“Cuando yo anuncié que me iba a retirar del Congreso, no pensé que ser congresista me iba a inhabilitar para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, en estos momentos sigo recibiendo muchos apoyos, mucha gente que me quiere apoyar para la Alcaldía. Sé que hay grandes posibilidades de llegar a ese cargo porque pertenezco al Pacto Histórico, que está gobernando bien. Creo que las actuaciones de Gustavo Petro han disipado las dudas en el manejo económico, en el respeto por la prensa, la oposición, la libre empresa, que lo pone en otro marco de más credibilidad frente a la ciudadanía”, expuso el senador.

“Pero mi situación no da para que yo me retire del Congreso y pase a la alcaldía, sería empeorar las cosas. Yo entiendo que un congresista de repente puede tener un fin de semana libre. En la alcaldía, por las experiencias que he conocido, sé que se requiere casi de tiempo, completo veinticuatro siete, entonces espantaría mis pocas posibilidades de volver a l trabajo anterior”, agregó.