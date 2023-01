Gustavo Bolívar y Agmeth Escaf se encendieron duro: “Incoherencia es valerse de los votos del Pacto Histórico para elegirse y después salir a defender los puestos de los Char”

Luego de que SEMANA diera a conocer que el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar presentó su carta de renuncia, las críticas contra él no se hicieron esperar y antes de acabar el 2022 se desató todo tipo de comentarios en Twitter, a lo que él mismo respondió y aclaró su postura.

Uno de ellos fue el trino de Agmeth Escaf, representante a la Cámara del Atlántico, quien se despachó señalando al senador de haber tomado esta decisión debido a que el sueldo no le alcanzaba.

“Pedir que le bajen el sueldo a los colegas, pero al mismo tiempo renunciar porque ese mismo sueldo (que dice es excesivo) no le alcanza y necesita otras entradas que le permitan pagar sus gastos, es un desatino”, mencionó en su cuenta sin decir nombres propios el también actor y presentador de televisión, al mismo tiempo que se refirió a que espera que este año haya más unión y coherencia.

Sin embargo, minutos después, Bolívar, quien es el mayor escudero del presidente Gustavo Petro, supo que se refería a él y le respondió la publicación asegurando que desde antes de ser senador exigía la rebaja de los salarios a los congresistas.

“Incoherencia es valerse de los votos del Pacto Histórico para elegirse y después salir a defender los puestos de los Char. Por algo dijo Nicolás Petro que nos equivocamos con el Pacto en Atlántico. Estoy totalmente de acuerdo. Exijo la rebaja de salarios desde antes de ser senador”, afirmó.

Incoherencia es valerse de los votos del Pacto Histórico para elegirse y después salir a defender los puestos de los Char.

Por algo dijo Nicolás Petro q nos equivocamos con el Pacto en Atlántico. Estoy totalmente de acuerdo.

Exijo la rebaja de salarios desde antes de ser Senador https://t.co/3F7eq7ZsK5 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 1, 2023

Bolívar no ha confirmado si será candidato o no para las elecciones regionales que se harán en octubre de 2023, pero su renuncia podría ser una estrategia para no quedar por fuera de la contienda.

Sin embargo, hace dos meses, el congresista dijo que quería retirarse del Legislativo por estar cansado, aunque en ese momento manifestó que lo haría en marzo del próximo año.

El pasado 23 de diciembre, acerca de la posibilidad de que se lanzara como candidato a la alcaldía de Bogotá, Bolívar afirmó: “Cuando yo anuncié que me iba a retirar del Congreso, no pensé que ser congresista me iba a inhabilitar para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, en estos momentos sigo recibiendo muchos apoyos, mucha gente que me quiere apoyar para la Alcaldía. Sé que hay grandes posibilidades de llegar a ese cargo, porque pertenezco al Pacto Histórico, que está gobernando bien”.

Pero, luego expuso: “No es cierto que yo sea candidato, no sé qué vaya a pasar mañana, de repente me convencen. Pero hoy mi convicción está en salir a arreglar mis problemas, para salir a velar por mi salud, seguir trabajando en la política, prepararme más”, dijo en ese momento.

Así las cosas, se espera que en las próximas horas el propio Gustavo Bolívar, explique las razones de su renuncia, pero lo cierto es que el documento llegó al Congreso y se firmó la resolución respectiva con la que se aceptó su petición. Este trámite es necesario porque el Congreso de la República está en receso legislativo.

“Aceptar la renuncia a su investidura como senador de la República al doctor Gustavo Bolívar Moreno a partir del 31 de diciembre de 2022″, dice el documento firmado por Roy Barreras; Miguel Ángel Pinto; Honorio Henríquez y Gregorio Eljach, integrantes de la mesa directiva del Senado.