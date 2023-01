Gustavo Bolívar, luego de renunciar al Congreso y nostálgico, dice: “Tengo que salvarme, herido no le sirvo a la causa”

🧵Abro los ojos y ya no soy senador. Fue una decisión difícil. Nostalgia por l@s compañer@s q dejo y por las luchas que me falta dar pero tenía q salvarme, herido no le sirvo a la Causa. Desde aquí seguiré al frente del Cañon: proponiendo, defendiendo a Petro, denunciando

Sigue👇🏼