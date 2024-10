“El presidente no ha desarrollado las aspiraciones de los trabajadores y del país”: Diógenes Orjuela, expresidente de la CUT

En los últimos días gran parte del sindicalismo le hizo un fuerte reclamo al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario dijera que supuestamente se estaba gestando un “golpe de Estado” en su contra por la apertura de pliego de cargos por parte del CNE en contra de su campaña.

En conversación con SEMANA, Diógenes Orjuela, quien lideró ese pronunciamiento, dio detalles de ese reclamo. Además, reconoció que gran parte del sindicalismo no está con Petro y que el mandatario hoy no tiene el mismo respaldo social en las calles que hace unos años.

SEMANA: ¿Se está organizando un Golpe de Estado en contra del presidente Gustavo Petro, como él reclama?

DIÓGENES ORJUELA: Nosotros no creemos que se esté gestando ningún golpe de Estado. Mencionamos que nadie realmente lo ha planteado, ni los gremios económicos, ni las cortes, ni los órganos de control y menos los Estados Unidos que lo ha rodeado de respaldo, tampoco ha habido ninguna expresión de las Fuerzas Militares. Lo que creemos es que es una estrategia mediática en medio del debate que se da por el tema de los topes de campaña.

Diógenes Orjuela, expresidente de la CUT | Foto: Twitter CUT Colombia

SEMANA: ¿Cree que las investigaciones del CNE en contra de la campaña del presidente, son legítimas?

D.O.: Yo diría que el hecho general es que el CNE ha planteado que habría indicios. Yo no soy abogado para decir si se violaron los topes de campaña, pero si hay ese indicio, pues se investiga. El movimiento sindical siempre ha defendido la lucha contra la corrupción y cuando la adelanten los organismos una investigación, el Gobierno y los funcionarios deben contribuir a que se aclare. Los organismos que lo hagan deben dar un ejemplo de impersonalidad e imparcialidad con respeto al debido proceso y al Gobierno, como lo ha manifestado de distintas maneras. Si no hubo violación de los topes, tienen que demostrarlo.

Lo que nosotros señalamos es que es muy complicado que se adelante una campaña contra la investigación, eso sí deja un mal mensaje, lo que tiene que demostrar la campaña es que no hubo violación de topes.

SEMANA: ¿El presidente está respetando la independencia de poderes?

D.O.: Nosotros mencionamos que la primera autoridad del país, la Presidencia de la República, es quien más debe dar ejemplo de la guarda de la Constitución y las leyes y es el presidente de la República el que tiene que respetar la Constitución. Precisamente, ellos, desde su origen, han sido los grandes defensores de esa Constitución, porque ellos mismos contribuyeron también a la redacción. Esa Constitución estableció unos poderes, que en general deben ser independientes. En un gobierno alternativo debía de hacerse respetar más. Hay unos órganos de pesos y contrapesos que ha establecido la Constitución, esos órganos se tienen que respetar, por lo tanto, cualquier intento del presidente de no respetar esos poderes y los órganos de control, es una acción indebida. Las acciones que se hagan desde esos órganos también son un mal mensaje para el país, pero el presidente no puede salir a desconocer esos órganos que están en la Constitución porque están ahí para cumplirlos.

Diógenes Orjuela reconoció que Petro participó de las marchas en contra del expresidente Duque. | Foto: Foto: Colprensa/Presidencia

SEMANA: ¿Cómo está el sindicalismo con respecto al presidente Petro?

D.O.: Hay dos corrientes en el movimiento sindical que se expresan. Una la integran quienes consideran que el movimiento sindical debe ser un apéndice de este Gobierno; y otra quienes consideramos que debemos guardar la independencia y la autonomía como un principio con el que nació el sindicalismo con respecto al Gobierno y a los patronos, que es el principio general. En este caso decimos: tenemos que guardar la independencia y la autonomía. Somos una corriente que siempre hemos dicho que estamos en contra de la corrupción y que cuando haya indicios de ilegalidad en las actuaciones de cualquier colombiano o Gobierno, lo que debe es investigarse con todas las garantías y que esos órganos señalen si se incurrió o no en una violación de la ley.

Hoy es lamentable porque el movimiento sindical, en los gobiernos anteriores y principalmente en el de Duque, habíamos logrado una gran unión, pero fue desbaratada en este Gobierno por el hecho de tratar de romper ese principio de independencia y autonomía.

SEMANA: Ustedes que estuvieron liderando las protestas en contra del expresidente Duque, ¿hoy en día Petro está representando esa inconformidad social que se generó por parte de algunos ciudadanos en ese momento?

D.O.: Precisamente, el hecho de tener la independencia y la autonomía es lo que nos ha permitido ver que el presidente Petro, que formó parte y respaldó esas batallas, que fueron dirigidas por el Comité de Paro, que yo tuve la oportunidad de liderar desde el Comité Nacional de Paro como presidente y como secretario de la CUT, creemos que el presidente no ha desarrollado las aspiraciones de los trabajadores y del país que estaban planteadas desde esos levantamientos populares.

El presidente Gustavo Petro arremetió en contra del CNE. | Foto: Presidencia

SEMANA: Petro ha vuelto a convocar a manifestaciones luego del anuncio del CNE. ¿Cree que Petro tiene el mismo respaldo que antes?

D.O: Las movilizaciones que se han venido realizando han demostrado que no. Ese es un problema de quiénes han salido a las calles o no han salido a respaldar al presidente o de quienes están en contra del presidente. Nosotros, esta corriente, no somos una fuerza sindical de oposición al Gobierno, guardamos independencia y autonomía y creemos que es un estilo de los extremos, que eso no le sirve al país. Mantener al país en medio de una polarización entre las extremas de izquierda y derecha, eso no le sirve al país absolutamente para nada. Los presidentes deben unir al país para poder sacarlo adelante y generar riqueza y empleo, proteger a los productores nacionales, a los empresarios, de las importaciones, de los tratados de libre comercio, pero la confrontación no va a sacar al país de los problemas ni la confrontación ni la dependencia del país de los poderes extranjeros, que todos los gobiernos han tenido y que han estado dependiendo de los poderes extranjeros, no deja que el país resuelva sus problemas.

SEMANA: ¿Petro ha cumplido lo que prometió en campaña?

D.O.: Yo creo que prometió tantas cosas que en general no las ha cumplido. Todos los candidatos a la Presidencia conocían la situación del país, por lo tanto, cuando uno es serio en una campaña debe saber qué es lo que promete para, así mismo, poder tener la garantía de si se puede o no cumplir. Creemos que la mayoría de las cosas no las ha podido cumplir.

SEMANA: ¿Está de acuerdo con lo que plantea la reforma laboral?