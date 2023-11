El senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, comparó a la EPS Sanitas con una “máquina de muerte”: ¿Por qué?

En una intervención pública, Arias dijo que quería que Sanitas le contestara “si esto que depositó en sus informes de gestión, es o no es, porque la consecuencia de lo que acabo de leer es supremamente grave. Si usted -Sanitas- me dice que el tiempo de atención del paciente en situación de muerte es del triple del promedio nacional, me está hablando de una máquina de muerte”, manifestó.