El Tiempo inauguró su nueva sede: continúa el legado de 115 años en el periodismo colombiano

En la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, se llevó a cabo este jueves 15 de octubre, el evento sobre la inauguración de la nueva sede del periódico El Tiempo.

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El evento contó con la asistencia del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y el director general de El Tiempo Andrés Mompotes.

“A lo largo de 115 años, El Tiempo se ha consolidado como una institución fundamental del país y ha alcanzado una posición de preeminencia junto con sus pares diarios de la prensa continental, muchos de sus directivos hoy aquí presentes”, afirmó el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Nueva sede El Tiempo Foto: SEMANA

Y agregó: “Ese reconocimiento no llegó de la noche a la mañana, ha sido el resultado de una credibilidad construida día tras día, edición tras edición y noticia tras noticia. Este es el activo más importante de un medio de comunicación, no se compra ni se decreta”.

“En sus páginas primero impresas y luego también digitales, el país se ha encontrado durante 115 años. Se ha visto reflejado en sus horas más dolorosas y en sus logros más emocionantes. Y se ha reconocido en el espejo de sus discusiones más complejas. Y en la capacidad de resolver desafíos que parecían insuperables”, aseguró el director general de El Tiempo, Andrés Mompotes.

Nueva sede de El Tiempo Foto: SEMANA

De acuerdo con lo que se dice desde el interior del periódico El Tiempo, cuenta en su nueva sede con un diseño en su fachada que sorprende por lo vanguardista e irrumpe destacándose en la zona de Fontibón, ahora convirtiéndose en epicentro del periodismo colombiano.

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Finalmente, consta de un complejo de 15.000 metros cuadrados. De dos edificios principales. “Uno administrativo de seis pisos y otro operativo. “Años fueron desarrollados bajo estándares de tecnologías sostenibles”, expresó El Tiempo.