Elecciones 2023 | Esteban Restrepo, primer precandidato de Independientes para la gobernación de Antioquia

El 29 de octubre los colombianos elegirán a los nuevos alcaldes, gobernadores y otros cargos de elección de popular por lo que los partidos y movimientos políticos están analizando el tema de los avales ante el gran número de precandidatos que hay en el país.

Como recientemente Independientes, movimiento que llevó a Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín, recibió la personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y se convirtió en un partido, seguramente tendrán una figuración importante en las regionales de este año.

En ese sentido desde hace unos días han estado en contacto con Esteban Restrepo, para que sea el candidato a la gobernación de Antioquia y el exsecretario de Gobierno de Medellín dio el primer paso al anunciar su precandidatura.

En evento deportivo que se hizo este domingo en la capital de Antioquia, Restrepo confirmó que estará en la contienda aunque no dio detalles sobre si será avalado por Independientes. Por ahora, recolectaría firmas y buscaría también un respaldo del Pacto Histórico.

Restrepo, que fue director de la campaña ‘Petro Presidente’ en Antioquia, hizo alusión a la gira que emprendió desde enero de este año por más de 100 municipios del departamento, donde experimentó de cerca las realidades sociales de cada una de las subregiones pero además logró acercarse a los valores que desde siempre han caracterizado al pueblo antioqueño: la pujanza y la berraquera.

Yo estoy acá porque amo a Antioquia 💚, quiero seguir enalteciendo el valor de ser antioqueños y por eso esta carrera decidí correrla al lado de todos ustedes. Hoy anuncio mi precandidatura para la Gobernación de Antioquia, juntos podremos cambiar la historia de nuestro… https://t.co/3t00oJQjUa pic.twitter.com/4nBvwJDNVa — Esteban Restrepo (@estebanrestre) March 5, 2023

“No va a ser fácil, que un joven antioqueño de Itagüí, sin jefes ni partidos políticos, que no ha sido ni alcalde ni gobernador, que no ha sido congresista, ni tiene el apoyo de los grupos económicos, ni de las maquinarias en los municipios pueda ser gobernador de Antioquia, por esto esta carrera no la decidí hacer sólo, la decidí hacer con ustedes, porque esta carrera la ganamos si estamos juntos”, dijo el ahora precandidato a la gobernación de Antioquia.

Restrepo, además de Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Daniel Quintero Calle durante el periodo 2020 - 2022 y ser clave en la campaña de Gustavo Petro en Antioquia, fue el encargado de coordinar el empalme del nuevo Gobierno Nacional sobre temas cruciales del departamento.

Por esa razón, diferentes sectores lo ubican como el precandidato de izquierda para Antioquia y podría configurarse una alianza entre Independientes y el Pacto Histórico.

Justamente la gestora social de Medellín, Diana Osorio, lanzó un guiño con una pequeña frase que indicaría que Independientes avalaría a Restrepo. “¡Independientes por Antioquia!”, dijo en sus redes.

Así las cosas el alcalde de Medellín Daniel Quintero, tendría a Restrepo como candidato para la gobernación de Antioquia y a Juan Carlos Upegui como aspirante a la alcaldía de Medellín. Independientes está en un proceso de elección de su candidato a la alcaldía de la capital de Antioquia, pero muchos dan por descontado que Upegui será el ungido porque, además, cuenta con el pleno respaldo de Quintero.

Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía de Medellín, por el movimiento Independientes de Daniel Quintero. - Foto: Prensa candidato.

El alcalde Quintero ingenió un mecanismo interno y democrático para que el movimiento sea el que decida quién será el candidato a ese cargo a través de mediciones internas, algo parecido a lo que han hecho otras colectividades para definir el ungido que será respaldado por los demás precandidatos.

En Medellín, esa serie de foros, reuniones y mediciones internas se ha conocido como el ‘reality’ de Daniel Quintero, que sin meterse de frente por los asuntos de la Alcaldía, si ha dado ideas para que el proceso de selección sea novedoso.

Juan Carlos Upequi, Sergio López, Ana María Valle, Juan Daniel Pulgarín y Carlos Romero han participado de todo ese mecanismo de elección que terminará en un par de semanas con el nombre del elegido que estará en la contienda del 29 de octubre donde los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes y otros cargos de elección popular.

SEMANA conoció que la primera medición ya descabezó a Romero y a Valle, quienes quedaron por fuera de su aspiración electoral, por lo menos con el movimiento político Independientes. La medición interna los ubicó en el quinto y sexto lugar, respectivamente, por lo que se convirtieron en los dos primeros eliminados en el reality de Daniel Quintero.

El secreto a voces en la capital antioqueña se está haciendo realidad y Juan Carlos Upegui se empieza a perfilar como el de mayor posibilidad de convertirse en el candidato del alcalde Daniel Quintero. Upegui se ubicó en el primer con un alto porcentaje; después está Andree Uribe (quien renunció en días pasados); en tercer lugar, Sergio López, y Ana María Valle quedó en cuarto lugar.

Así las cosas, los tres restantes se someterán a otros foros y mediciones donde los ciudadanos irán decantando la lista hasta que se conozca el nombre del ganador que, por ahora, todo indica que sería Upegui.

Las mediciones han arrojado que los jóvenes son los que más tienen interés en el movimiento político Independientes y en los estratos 1, 2 y 3 es en donde más recibo tienen los precandidatos a la Alcaldía.

Antes de finalizar este mes se irá decantando la lista de precandidatos y los partidos darán a conocer los avales que entregarán en las diferentes zonas del país.