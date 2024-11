“Les guste o no Trump, lo cierto es que hay una tendencia política mundial, que también puede llegar a Colombia en el 2026 y que de hacerlo será muy difícil parar aunque inventen falsos ídolos de barro, falsos candidatos de ‘centro’ y falsos ‘anti petristas’”, aseguró el cabildante del Centro Democrático.

Otra de las que se pronunció pidiendo que Trump interceda en los gobiernos autoritarios de la región fue la ex vicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez. “¡Felicitaciones Donald Trump! El lema “Make America Great Again” debe traducirse en democracia, desarrollo económico, seguridad, libertad, orden para la región. Su victoria abre puertas para fortalecer los lazos estratégicos con América Latina y la relación históricamente bipartidista con Colombia, así como para apoyar a Venezuela en su camino hacia la libertad”, aseguró la ex vicepresidenta.