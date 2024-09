EE. UU. advierte que el presidente Petro “continúa la retórica que normaliza el antisemitismo. No podemos aceptarlo. No podemos tolerarlo”

Lipstadt le reclamó a Petro por sus constantes mensajes en contra de los judíos. “El presidente colombiano Gustavo Petro continúa la retórica que normaliza el antisemitismo. No podemos aceptarlo. No podemos tolerarlo. Debemos condenar estas narrativas dañinas”, aseguró Lipstadt.

Petro le respondió que no es antisemita, pero volvió a arremeter contra el pueblo de Israel. “Señora embajadora. Los palestinos son semitas de acuerdo a La Biblia, dado que la palabra semita designa a los descendientes de sem y su lengua. Por tanto es antisemita matar niños y niñas arrojando bombas en Gaza y no oponerse a ello. Lo más antisemita que hay hoy es repetir el holocausto de Hitler sobre la humanidad y en especial sobre el pueblo palestino”, aseguró el mandatario colombiano.

Y agregó: “Yo no soy antisemita, no confunda y respete. No soy antijudío, creo en la libertad de cultos y si hubiera nacido en esa época hubiera dado mi vida en la resistencia armada contra los nazis. Pero creo en la libertad que genera el derecho internacional, el que se construyó ante la derrota de Hitler por norteamericanos y soviéticos y por todos los pueblos del mundo —la humanidad—. El señor Netanyahu y su gobierno, reo ausente de la justicia internacional, no es el semitismo, es el nazismo”.