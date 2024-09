La salud de Petro: Congreso ambienta posibilidad de practicarle un examen médico al presidente ante su narrativa y agresividad de las últimas semanas

Sin embargo, en aquel momento no se discutió una proposición que presentaron Cambio Radical y el Centro Democrático en la Cámara de Representantes para tal fin, por lo que ahora están pidiendo que se desempolve y se discuta el tema, aunque las razones son diferentes. Ahora los congresistas creen que los discursos de Petro contra periodistas, altas cortes, el Consejo Nacional Electoral y todo aquel que no esté de acuerdo con sus políticas, podría ser producto de alguna alteración médica del jefe de Estado. Según Carolina Arbeláez, representante de Cambio Radical, lo que está pasando amerita una revisión médica para determinar si la salud del mandatario está en óptimas condiciones.

“Al presidente hay que pedirle un examen médico porque, creo, sus pronunciamientos no son normales, raya en lo demencial”, reiteró. Una de las justificaciones es que un jefe de Estado debe tomar decisiones fundamentales, como asuntos de seguridad nacional, y una posible enfermedad podría llevar a que se tomen decisiones equivocadas. En ese sentido, la proposición llegará nuevamente para que se discuta sobre el tema y se le pida un examen médico a Petro.

Los representantes del Centro Democrático Christian Garcés y Juan Espinal creen que hay un vacío en la Constitución porque no existe algún artículo que obligue al mandatario a practicarse dicho examen, pero el Congreso podría solicitarlo. “Esto permitiría saber si tiene la condición necesaria para gobernar el país, o si tiene una situación de incapacidad absoluta que lo obligue a dejar el cargo”.

“Podríamos ahorrarnos el trámite si el presidente Petro les dice la verdad a los colombianos”, dijo Espinal. Eso sí, aclaran que dicho examen no tendría como finalidad sacar a Petro de la Casa de Nariño, pero sí obtener una claridad sobre su estado de salud.

Sin embargo, como no hay jurisprudencia sobre esta materia, si se aprobara la petición, el mandatario tendría la potestad de decirle sí o no al diagnóstico. Si bien no es habitual que se le haga esta petición a un mandatario, hay ejemplos de que el Senado sí puede pedir estos exámenes. En 2012, cuando Juan Manuel Santos fue presidente y resultó afectado por un cáncer de próstata, se le informó al Senado sobre la enfermedad y el tratamiento que debía cumplir.