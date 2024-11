Embajadores viajeros: cuotas políticas en la diplomacia pasaron 228 días en Colombia con millonarios viáticos

Los embajadores del Gobierno de Gustavo Petro, que son cuotas políticas con cargos diplomáticos, pasaron 228 días en Colombia y no en los países en los que ejercen sus funciones, viajes que le costaron al Estado al menos 70 millones de pesos. Se trata de 51 trayectos realizados para comisiones de servicios en los que no se cuentan los permisos que cada uno pidió para asuntos personales como cumpleaños, asuntos familiares o diligencias ante la justicia, lo que da cuenta de que estos funcionarios pasaron muchos más días en el país y no en las naciones donde ejercen sus labores de representación diplomática.