¿Cómo será la relación entre Trump y Petro? Daniel García explica el nuevo relacionamiento y aclara si existen diferencias personales

D. G.: Los presidentes Petro y Trump no tienen diferencias personales, son diferencias de enfoque en políticas y eso hace parte de las relaciones internacionales. Incluso con el gobierno del presidente Biden tuvimos discusiones, por ejemplo, en el tema de Israel. Las relaciones entre dos países se basan en encontrar cuáles son los temas en los cuales se puede trabajar juntos y también reconocer las diferencias que pueden existir para tratarlas de manera diplomática y con diálogo. No creo que esas diferencias sean un obstáculo. Seguramente habrá mayor énfasis en unos temas que en otros, pero es ajustarnos a una nueva realidad. Pero la relación entre los dos presidentes no puede y no debe afectar esa excelente relación que tenemos entre los dos países.