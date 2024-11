León Fredy Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua, fue absuelto por narcotráfico. Este es el fallo de la Corte Suprema

Ricardo Roa, en jaque: pese a eso, advierte que no ha pensado en renunciar a la presidencia de Ecopetrol

Contexto: Ricardo Roa, en jaque: pese a eso, advierte que no ha pensado en renunciar a la presidencia de Ecopetrol

El pasado 27 de agosto, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela le había pedido al alto tribunal condenar al diplomático del Gobierno Petro. Debido a la gravedad de los hechos, Muñoz se exponía a una pena de prisión entre los 108 y los 132 meses, es decir entre los nueve y once años de cárcel.

“Con toda honestidad les digo que no conocía ni siquiera la cocaína. Cuando me muestran eso, ni sabía que era eso. Nunca en la vida he consumido eso, incluso le dije a todo el mundo, háganme pruebas, polígrafos para que se den cuenta de quién soy” señaló el Embajador en su defensa.