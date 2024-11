🔴 En vivo | Elección de infarto entre Claudia Dangond y Miguel Polo en el Senado. ¿Quién será el nuevo magistrado de la Corte Constitucional?

Este es el minuto a minuto de la elecci贸n:

1:39 p. m.:

Se suspende la votaci贸n hasta cerrar la urna

Se suspendi贸 la votaci贸n por parte de la mesa directiva hasta que no se sellara la urna. Minutos despu茅s el senador Efra铆n Cepeda confirm贸 que se cerr贸 y puede continuar el debate.

1:31 p. m.:

La votaci贸n cambia

1:21 p. m.:

Lidio Garc铆a no asistir谩

El presidente del Senado Efra铆n Cepeda anunci贸 que el senador Lidio Garc铆a se excus贸 y no asistir谩 a la votaci贸n argumentando una calamidad familiar.

1:17 p. m.:

Jota Pe Hern谩ndez mostr贸 videos

El senador Jota Pe Hern谩ndez mostr贸 unos videos en los que se demuestra que no se trat贸 de ning煤n fraude en el que alg煤n congresista busc贸 meter un voto o papeleta adicional, sino que fue un error involuntario en el que se presentaron dos papeles pegados, para un total de 104 votos.

1:00 p. m.:

Proponen debate a fondo

12:30 p. m.:

Denuncian incidencia de ministros

12:25 p. m.:

Proponen debate previo a votaci贸n

12:12 p. m.:

Inicia la sesi贸n

A pesar de que el debate estaba citado a las 10:30 a. m., no fue sino hasta el mediod铆a que comenz贸 la sesi贸n en la plenaria del Senado. Los senadores empiezan a llegar al recinto. Se hacen constancias.

12:00 p. m.:

Espaldarazo a Miguel Polo

11:25 a. m.:

Gustavo Petro critic贸 a Paloma Valencia

El mandatario le contest贸: 鈥淓sto que dice la senadora no es solo una calumnia, sino un irrespeto total a la Corte constitucional. 驴Acaso una constituyente no es citada, seg煤n la Constituci贸n, por el Congreso de la Rep煤blica? 驴Significa entonces que la senadora dice que la corte constitucional con sus actuales miembros y los que vienen, van a romper la constituci贸n de Colombia? Eso no ha incurrido, ni va a ocurrir鈥, dijo Petro.