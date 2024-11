Entonces, ¿hubo intención de dañar la votación efectuada por la plenaria? El congresista del Partido Conservador considera que “cuando hablan algunos de mala fe de un lado y del otro, yo en mi criterio lo que creo es que iban dos papeles completamente pegados, se marca el de encima y ahí se desprendió el otro que no iba marcado por nadie. Era un tarjetón no marcado y la Comisión Escrutadora tenía que informar que había 103 tarjetones en la mesa, lo que conlleva que se tenga que hacer una nueva elección”.

“Debía haberse abierto la votación en la misma sesión, volverla a repetir. Pero el escándalo que se armó al interior de la plenaria y las fuerzas alrededor de la mesa directiva que no dejaban sesionar hacen que se tome la decisión de levantar la sesión y continuar la votación este martes. No había ambiente ni siquiera para debatir y para hablar. Si no hubiera aparecido esa papeleta pegada, lo que procedía de acuerdo a la Ley Quinta en su artículo 136 era hacer un sorteo, pero como había un voto de más, esa anomalía es lo que se debió informar”, concluyó el congresista.