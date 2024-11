“No me vaya a hacer ninguna jugada”, dijo un congresista en medio de escándalo en el Senado

En medio de las múltiples reacciones por cuenta de que esto suceda en pleno recinto de la democracia en Colombia, el senador Jota Pe Hernández exclamó: “Que dirección administrativa de Senado no me vaya a hacer ninguna jugada. Le pido a mi equipo que solicite las cámaras de seguridad de este tiempo en el que hemos estado acá en esta elección porque tiene que conocerse quién se atreve, en una elección de un magistrado de la Corte Constitucional, a cometer un inicio de fraude introduciendo una boleta de más en esa urna, señor presidente”.

“Esto es una vergüenza para el país, no tiene nombre lo que acaba de suceder en el Senado de la República. La elección de un nuevo magistrado se ve empanada por hechos bochornosos de sesgo de la mesa directiva que no dio garantías. El presidente @EfrainCepeda no disimuló @CConstitucional ”, dijo la congresista Isabel Cristina Zuleta quien, además, señaló más presuntos amaños. De acuerdo con ella, el presidente del Congreso debió someter a votación, de nuevo, la elección del magistrado de la Corte Constitucional.

Cepeda, a su turno, casi se va a los golpes con el también congresista Ariel Ávila luego de levantar la sesión. Ávila le reclamó con vehemencia, a lo que Cepeda respondió, airado y botando el micrófono: “a mí no me acusa de eso”. Posteriormente, se escucha que dice: " a mí no me ofenda”.