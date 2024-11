Video: “A mí no me acuse de eso, no me ofenda”; el fuerte encontrón entre el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y Ariel Ávila

En las imágenes se observa a Ávila cuestionar y señalar con el dedo índice de su mano derecha a Cepeda y en un momento de ira, el presidente del Senado estalló. “A mí no me acuse de eso”, gritó levantándose del puesto, pegándole a su micrófono e increpando fuertemente al Senador.

Ávila no se calmó y aunque algunos congresistas sentaron nuevamente a Cepeda en su curul, no lo consiguieron. “No sabemos quién metió el tarjetón, fue la decisión de la mesa directiva”, explicó el presidente tratando de calmarse. “Señor secretario, qué procede”, preguntó.

Ariel Ávila no se silenció y se le fue nuevamente encima a Cepeda en señal de reclamo. “A mí no me ofende, no me diga”, le dijo el presidente del Senado. El micrófono se silenció.