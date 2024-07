“Es fundamental que en Colombia no se estatice el sistema de salud”: estos son los puntos clave de la nueva propuesta de reforma

El partido Cambio Radical acaba de presentar en el Congreso una nueva propuesta de reforma a la salud que consiste en un proyecto de ley estatutaria que mantiene el funcionamiento de las EPS y pretende corregir los puntos que no funcionan del sistema de salud.

“A propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela, de lo que ha ocurrido con el sistema de salud en Cuba, es fundamental que en Colombia no se estatice el sistema de salud porque ya sabemos que si eso llega a ocurrir serán muy pocos los privilegiados para acceder a un servicio de salud de calidad”, asegura el senador Motoa. En entrevista con SEMANA, el congresista destacó los puntos clave de esa iniciativa.

Carlos Fernando Motoa (C.F.M.): Estamos convencidos que la oposición no solamente es la crítica al gobernante de turno, sino que también significa presentar alternativas de solución a los problemas del país. Es claro que Colombia necesita una reforma a la salud, pero que no destruya lo que se ha construido en 30 años, que corrija lo que no está funcionando bien y en ese sentido va la reforma de Cambio Radical, pero sin destruir los aspectos que se han venido fortaleciendo con las décadas de existencia de la Ley 100 de 1993.