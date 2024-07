José Jaime Uscátegui contó que fue detenido por la Guardia Venezolana cuando averiguaba el paradero de unos soldados provenientes de Ucrania

“La sorpresa mía es que estando en territorio binacional, junto al puente, porque jamás pasé el punto de control fronterizo de Venezuela, no estuve en territorio venezolano, fue la Guardia Nacional la que al verme que estoy haciendo el video se me acerca junto al puente y me dice que no puedo estar ahí, que debo borrar el video y el material o que les entregue mi celular”, dijo.