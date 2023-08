“Es la una de las cosas más ridículas que he escuchado”: Andrea Petro responde a Nicolás, su hermano, quien dijo que ella también fue excluida de la campaña

Andrea Petro, la hija del presidente Gustavo Petro, llegó a Europa proveniente de Colombia y respondió varias preguntas de sus seguidores a través de las redes sociales.

Una de ellas apuntaba a las recientes afirmaciones de Nicolás Petro a la revista SEMANA, donde no escondió su decepción por la forma como su hermana se había comportado ante el escándalo que lo sacó de la Asamblea y lo alejo de su padre, el presidente Gustavo Petro. Además, el joven barranquillero contó que ella también ha sido excluida de la campaña y la familia presidencial.

“Es una de las cosas más ridículas que he escuchado, yo qué culpa de irme a los 19 años a otro país a estudiar y permanecer seis años estudiando. Mi prioridad eran mis estudios y establecer mi nueva vida en otro país”, respondió Andrea Petro.

La mujer recordó que ella no ha participado de las campañas políticas. “Un poco lo hice en el 2010, pero luego me fui. Yo qué culpa de ser una migrante y crear mi propia familia y focalizarme en eso, eran mis prioridades, para mí la campaña nunca ha sido una prioridad, no me interesaba”, añadió.

En la entrevista con SEMANA, el hijo del mandatario se mostró profundamente triste, pues manifestó que “lo más doloroso para mí fue lo que pasó con quienes yo consideraba que me tenían aprecio, afecto, y que me dieron totalmente la espalda”.

Nicolás Petro en campaña | Foto: Suministrada a Semana A.P.I

“En estos últimos meses, las personas que han estado conmigo, las más cercanas, han vivido y han visto cómo me he sentido, cómo he vivido estos momentos, incluso, de depresión, la situación mediática, en las redes sociales, las calles”, indicó.

“Está mi papá, familiares, amigos, personas que hasta hoy me di cuenta de que me quisieron utilizar. En el momento en que pasó esto y vieron que ya no les era útil, empezaron a darme la espalda. Y no solamente eso, sino a darse golpes de pecho en redes sociales y reuniones privadas. A mí me comentaban. Han querido destruirme”, añadió.

Entre las personas que Nicolás menciona que le dieron la espalda está también incluida su hermana Andrea Petro.

Nicolás Petro y Andrea Petro han estado distanciados | Foto: Fiscalía/Instagram: Andrea Petro

“Lo de Andrea sí me dolió en el alma. Las personas que me conocen saben que Andrea era mi favorita, era la luz de mis ojos, era realmente mi hermana. Hacer todo lo que hizo, como lo hizo, mira esos audios, no sé cómo se filtraron”, sentenció.

“La situación con Andrea me rompió el alma. Vuelvo y te repito: independientemente de los errores, de las situaciones, un hermano también debe estar ahí para todo. Entonces, lastimosamente, con Andrea aprendí que ese dicho de que sangre llama a sangre no es así”, expresó.

“Ella ha cumplido un papel en mi distanciamiento con mi papá y con la familia presidencial bastante importante. Mira lo que te voy a decir: te aseguro que va a sacar un trino, algo en Instagram, diciendo que esto es falso. Pero si hay una persona que ha vivido la exclusión en la familia ha sido ella, no querían que viniera a la campaña, no querían que estuviera acá y eso lo puede corroborar la misma Daysuris. Yo le compré pasajes, quería que ella estuviera acá, quería acercarla”, añadió el joven.

Andrea Petro cuestionó la filtración de un audio donde explotó contra su hermano Nicolás Petro: “Estamos en una situación difícil como familia” | Foto: trino @andreapetro