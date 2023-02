“Es la vida más desperdiciada que conocí”: la reflexión de Gustavo Bolívar por a la muerte de Samuel Moreno

Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá, falleció en el Hospital Militar tras sufrir un infarto agudo al miocardio el pasado jueves. El también tres veces reelecto senador y negociador de paz en el gobierno de Andrés Pastrana falleció mientras cumplía su condena de once años de prisión por ser uno de los protagonistas del carrusel de la contratación, escándalo de corrupción en la capital del país.

Lentamente surgen las reacciones al fallecimiento del político colombiano. Hasta ahora, una de las que más llama la atención es la del exsenador Gustavo Bolívar, quien lamenta la forma en la que se “desperdició” la vida del exmandatario.

La de Samuel Moreno, es la vida más desperdiciada que conocí. Tenía todos los privilegios. No le faltaba nada. Era hasta presidenciable. La ambición lo llevo al desprestigio, a la cárcel y a la tumba. De los pocos corruptos que pagó condena en Colombia. Que sirva de ejemplo y… https://t.co/82cZS2B1gr — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 11, 2023

“La de Samuel Moreno es la vida más desperdiciada que conocí. Tenía todos los privilegios. No le faltaba nada. Era hasta presidenciable. La ambición lo llevo al desprestigio, a la cárcel y a la tumba. De los pocos corruptos que pagó condena en Colombia. Que sirva de ejemplo y escarnio a las nuevas generaciones. QEPD”, manifestó el posible candidato a la Alcaldía de Bogotá en Twitter.

Samuel Moreno falleció en el Hospital Militar. - Foto: Paola Castaño

La primera en pronunciarse fue la senadora Clara López, quien fue secretaria de Gobierno en su administración y una de sus más cercanas aliadas en campaña.

“Acaba de fallecer Samuel Moreno. Su madre, esposa e hijos alcanzaron a estar presentes. Reitero mi solidaridad con la familia y mi sentido dolor por su fallecimiento”, publicó en redes sociales.

Acaba de fallecer Samuel Moreno. Su madres esposa e hijos alcanzaron a estar presentes. Reitero mi solidaridad con la familia y mi sentido dolor por su fallecimiento. — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) February 10, 2023

Catherine Juvinao, representante a la Cámara de la Alianza Verde, lamentó la forma en la que murió el exalcalde de Bogotá.

“El crimen no paga, así muchos crean que se pueden salir con la suya. El corrupto, tarde o temprano, pierde su paz, su familia. Vive en zozobra. ¿Vale la pena la ambición desmedida? No, no la vale. Este capítulo trágico de Bogotá debe enseñarle mucho a toda nuestra sociedad”, manifestó la congresista.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, envió sus condolencias a los familiares y amigos del exmandatario, especialmente a su esposa, hijos y madre.

“Lamento la muerte repentina del exalcalde Samuel Moreno. A su familia y amigos mis condolencias y respeto en este momento tan doloroso y difícil. Muy especialmente a su esposa e hijos y a su señora madre”, publicó la mandataria.

Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá, falleció este viernes a los 62 años de edad. El exmandatario, el protagonista más visible del escándalo del carrusel de la contratación que desfalcó al Distrito, sufrió un desmayo en la tarde del jueves 9 de febrero mientras se encontraba en su celda en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, donde se encuentra privado de su libertad desde septiembre de 2011.

Tras el suceso, Moreno Rojas fue trasladado de urgencias al Hospital Militar. El primer reporte señaló que el exalcalde llegó sin signos vitales, hecho por el cual tuvo que ser reanimado por los profesionales de la salud. “En el documento se indica que Moreno Rojas, de 62 años de edad, habría sufrido un infarto agudo al miocardio”.

El exmandatario estuvo acompañado por su familia al momento de su muerte. - Foto: Juan Carlos Sierra

“Paciente con retorno a circulación espontánea y signos de perfusión posterior de reanimación con evidencia ecocardiografía, que sugiere infarto agudo al miocardio, por lo cual se traslada a la sala de hemodinamia para cateterismo cardíaco, y se confirma enfermedad coronaria severa”, precisa el documento.

La ascendente carrera política de Moreno se truncó después que su nombre fuera vinculado a uno de los peores escándalos de corrupción en la historia del país, dilapidando millonarios recursos públicos y entregando los principales contratos de infraestructura (reparación de la malla vial, obras de valorización y la fase III de TransMilenio por la calle 26) a empresarios que no contaban con la experiencia, por lo que las obras se retrasaron, afectando gravemente la calidad de vida de los bogotanos.

El nombre del exmandatario distrital, quien fue elegido el 1 de noviembre de 2007, empezó a sonar en este escándalo de corrupción después que el empresario Miguel Nule Velilla -la cabeza más visible del poderoso Grupo Nule que había recibido los principales contratos de infraestructura en la capital de la República- asegurara en una entrevista que esto no había sido casualidad, puesto que desde su posesión se habían comprometido con el Alcalde a entregarle un porcentaje del valor de los contratos si se los adjudicaba.

Fue así como el abogado Álvaro Dávila Peña -una de las personas más cercanas a Moreno Rojas- se encargó de alterar los pliegos de condiciones para direccionar los procesos de licitación, beneficiando así a los empresarios pese a que no cumplían los requisitos mínimos. Fue así como los Nule se convirtieron en los principales contratistas del Distrito.

Posteriormente, el mandatario fue vinculado a las irregularidades en el contrato firmado en 2009 y el cual buscaba modernizar el servicio de ambulancias en Bogotá. Por este caso -según reveló posteriormente el secretario de Salud, Héctor Zambrano, el entonces alcalde recibió 6 mil millones de pesos como comisiones, puesto que el contrato tenía un valor cercano a los 67 mil millones de pesos.

Samuel Moreno pagaba una condena de 11 años de prisión. - Foto: Daniel Reina Semana

Pese a que este fue el último proceso por el que fue vinculado dentro del carrusel de la contratación, el 8 de marzo de 2016 fue sentenciado a 24 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio en coparticipación criminal.

El pasado 16 de noviembre, el exalcalde recibió una buena noticia después que la Corte Suprema le rebaja su condena de 24 a once años de prisión por su participación en la entrega irregular de millonarios contratos de malla vial, los cuales fueron direccionados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

En esa oportunidad, el alto tribunal casó parcialmente el fallo y lo absolvió del delito de peculado por apropiación a favor de terceros, lo que le representó una rebaja en la sentencia. Aunque no era lo que quería, pues el exmandatario buscaba que se anulara todo el fallo emitido el 13 de noviembre de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Moreno Rojas fue sentenciado por haber creado una empresa criminal junto a su hermano, el entonces senador Iván Moreno Rojas, en la que se cobraba el 10 % del valor total de los millonarios contratos de infraestructura vial. Tras varias reuniones, se entregaba a dedo los convenios a empresarios ―entre los que se encontraban Emilio Tapia y Julio Gómez―.

Por esta red de corrupción ya fueron sentenciados varios exconcejales de Bogotá, contratistas, funcionarios públicos y particulares que se beneficiaron directamente con la entrega irregular de estos contratos. Las demoras en las obras y fallas afectaron considerablemente la calidad de vida de los bogotanos.